프리미엄 닭가슴살 브랜드 바르닭이 건강하고 맛있는 식단 관리를 위해 인기 제품 ‘소스 품은 닭가슴살’을 공식몰에서 최대 57% 할인된 특별한 가격에 선보인다.

‘소스 품은 닭가슴살’은 바르닭만의 특제 소스를 사용했으며 갈비맛∙허브갈릭맛∙떡볶이맛∙사천짜장맛 등 총 17가지 맛으로 선보여 골라 먹는 재미를 더했다.

이 제품은 12시간 저온숙성으로 부드러운 식감을 살린 것이 특징으로, 스팀오븐 공법으로 더욱 촉촉하게 즐길 수 있다. 한 팩으로 최대 23g의 단백질을 채울 수 있는 것도 장점이다. 또한 엄선된 100% 국내산 닭가슴살을 사용했으며, HACCP 인증 제조 시설에서 생산해 안심하고 먹을 수 있다.

공식몰에서는 첫 구매 프로모션도 진행 중이다. 이는 첫 구매 시 무조건 0원 혜택을 제공하는 이벤트로, 신규 회원 가입 시 20,000원 혜택을 제공한다. 카카오톡 채널 추가 시에는 시크릿 쿠폰도 지급받을 수 있다.

바르닭 관계자는 “소스 품은 닭가슴살에 대한 고객 여러분의 성원에 감사드리며, 소품닭 할인 프로모션 및 첫 구매 할인 혜택 이벤트를 준비했다”며 “바르닭 닭가슴살과 함께 건강하고 맛있는 식단 관리를 할 수 있기를 기대한다”고 전했다.

이어 “바르닭은 순차적으로 항생제, 합성항균제, 호르몬제가 첨가되지 않은 일반 사료를 급여하면서 인증 기준을 지켜 생산한 1등급 무항생제 닭가슴살을 전 제품에 확대할 예정”이라고 덧붙였다.