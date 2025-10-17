[헤럴드경제=양대근 기자] 아시아나항공이 속한 글로벌 항공사 동맹체인 스타얼라이언스의 LA공항 라운지가 ‘2025 월드 트래블 어워즈(World Travel Awards)’에서 6년 연속 ‘북미 최고 공항 라운지’로 선정됐다고 17일 밝혔다.

LA공항 스타얼라이언스 라운지는 할리우드 힐스를 전망할 수 있는 있는 곳에 자리잡고 있으며, 1670㎡에 달하는 세계 최고 수준의 공항 라운지로 오랜 기간 동안 업계의 각종 상을 수상하며 그 명성을 이어오고 있다.

스타얼라이어언스 최고경영자(CEO) 테오 파나지오툴리아스는 “스타얼라이언스의 사명은 여행객들에게 순조로운 여정을 제공하는 것이며, 라운지는 이러한 여정을 완성하는 중요한 요소이다. 매년 최고의 공항 라운지로 인정받고 있는 점을 자랑스럽게 생각한다”며 “이번 수상은 로스엔젤레스 라운지의 원활한 운영을 위해 헌신하는 팀의 노력과, 협력해준 회원사 항공사들의 공로 덕분”이라며 감사의 마음을 전했다.

한편, 월드 트래블 어워즈는 1993년에 설립되어 올해로 32회를 맞았으며, 여행, 관광, 호텔 산업 분야의 우수성을 기리는 시상식으로, 업계에서 가장 권위있는 상 중 하나로 널리 인정받고 있다.