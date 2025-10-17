식량 부족·기아 해결 메시지 담아

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 세계 식량의 날(10월 16일)을 맞아 오는 24일까지 미국 뉴욕 타임스스퀘어와 영국 런던 피카딜리광장 옥외전광판에서 캠페인 영상을 상영한다고 17일 밝혔다.

올해 캠페인 영상은 ‘더 나은 음식과 더 나은 미래를 위해 손을 맞잡고’를 주제로 국제연합식량농업기구(UNFAO)가 제작했다. 다양한 문화권에서 음식을 나누는 모습으로 식량 부족 및 기아문제 해결에 관심을 갖고 노력하자는 메시지를 담았다.

이번 활동은 LG전자 전광판에서 국제기구 및 NGO의 공익 영상을 상영하는 사회공헌 프로그램 ‘LG 희망스크린’의 일환으로 진행됐다. LG 희망스크린은 지난 2011년부터 15년 간 환경보호·재해구호·유엔총회 등의 공익 영상을 약 350시간 상영했다.

LG전자는 세계 곳곳에서 취약계층을 위한 식사 지원 활동도 펼치고 있다. 대만에서 13년 간 지역 자선단체와 함께 농촌 지역 소외계층 아동 4000여 명에게 식사를 제공하고 있다.

인도에서는 청소년 영양실조 해결을 위해 800여 개 공립학교 학생 6만여 명에게 아침과 점심 식사를 제공한다. 인도네시아, 알제리, 이라크 등에서도 식료품을 기부했다.

국내에서는 LG전자 구성원들이 자발적으로 참여하는 ‘기부 메뉴’ 제도를 운영 중이다. 사내 식당에서 짝수 달 둘째 주 수요일마다 평소보다 반찬 수를 간소화한 메뉴를 선보이고, 임직원들이 이 메뉴를 선택할 때마다 500원씩 적립하는 방식이다.

LG전자는 기부 메뉴로 적립한 후원금을 도움이 필요한 이웃들을 위한 부식 지원 등 봉사활동에 활용하고 있다. 지난 2011년부터 현재까지 약 70만명의 임직원들이 참여해 2억8000만원이 넘는 기부금을 모았다.

윤대식 LG전자 대외협력담당 전무는 “글로벌 차원 공익 캠페인의 확산을 돕는 LG 희망스크린 프로그램 운영은 물론 LG전자 ESG 비전인 ‘모두의 더 나은 삶(Better Life for All)’을 위한 다양한 활동을 지속할 것” 이라고 밝혔다.