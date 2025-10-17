사진=공항사진기자단
[헤럴드경제=임세준 기자] 이학재 인천국제공항공사 사장이 14일(현지시간) 우즈베키스탄 타쉬켄트 인터컨티넨탈 호텔에서 열린 타쉬켄트 국제공항 운영계약 체결식에서 인사말을 하고 있다. 인천공항공사는 사업비 약 7.4조원 규모의 타슈켄트 신공항 사업을 주관하는 비전 베스트먼트에 향후 5년간 공항 건설 및 운영 전반에 컨설팅을 제공한다.


