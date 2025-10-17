[헤럴드경제=조범자 기자] 이강인(파리 생제르맹·PSG)이 아시아축구연맹(AFC) ‘올해의 국제선수상’을 수상했다. 아시아 밖에서 뛰는 선수 가운데 가장 빼어난 활약을 펼친 선수로 인정받은 것이다.

이강인은 16일(한국시간) 사우디아라비아 리야드의 킹 파하드 문화센터에서 열린 ‘AFC 어워즈 2025’에서 ‘올해의 국제선수상’ 수상자로 선정됐다.

한국 선수가 이 상을 받은 건 손흥민(LAFC), 김민재(뮌헨)에 이어 이강인이 세 번째다.

앞서 손흥민이 4차례(2015년, 2017년, 2019년, 2023년) 수상했고, 김민재는 2022년 한 차례 받았다.횟수로만 따지면 한국인으로는 6번째로, 한국은 이 부문 수상자를 가장 많이 배출했다. 일본 출신이 한국 다음으로 많은 4회 수상했다.

이강인은 2024-2025시즌 소속팀 PSG에서 공식전 49경기에 출전해 소속팀의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그, 프랑스 리그1, 프랑스컵 우승과 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 준우승에 기여했다. 정규리그 30경기 6골을 포함해 공식전 49경기 7골을 작성했다.

AFC는 “이강인은 한국인 선수로는 박지성에 이어 두번째로 챔피언스리그 우승을 거머쥔 선수가 됐다”며 “또 FIFA 클럽 월드컵에서 득점을 기록한 최초의 아시아 선수로 이름을 남기고 PSG를 결승까지 이끌었다”고 활약상을 소개했다.

이어 “이강인은 2019년엔 AFC ‘올해의 유소년 선수상’(AFC Youth Player of the Year)을 차지했다”며 “이번 수상은 이강인이 자신의 커리어에서 사이클을 완성하는 의미있는 순간이 됐다”고 설명했다.

이강인의 ‘절친’ 구보 다케후사(레알 소시에다드·일본)와 이탈리아 인터밀란 소속이었다가 올 시즌엔 그리스 올림피아코스에서 뛰는 메디 타레미(이란)가 올해의 국제 선수상 후보로 올라 경쟁했다.

PSG에서 한창 시즌을 치르는 이강인은 시상식에 참석하지 못했다.

한편 ‘올해의 남자 선수’에는 살림 알다우사리(사우디아라비아·알힐랄)가, ‘올해의 여자 선수’에는 다카하시 하나(일본·우라와 레즈 레이디)가 선정됐다.