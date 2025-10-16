[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]엔터테인먼트 기업 키이스트(054780)가 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약(Stock Purchase Agreement: SPA)을 체결했다.

이번 계약으로 Zenith C&M(강준 회장, 유병수 대표이사)와 이로투자조합1호가 키이스트의 새로운 최대주주로 올라서게 된다.

키이스트는 16일 공시를 통해 “기존 최대주주인 에스엠스튜디오스와 특수관계인 SMEJ홀딩스가 보유 중인 키이스트 보통주 6,590,251주를 Zenith C&M와 이로투자조합1호에 양도하는 계약을 체결했다”고 밝혔다.

양수도 대금은 약 340억 원 규모로, 주당 약 5,160원 수준이다.

이번 거래가 완료되면 Zenith C&M과 이로투자조합1호는 키이스트 지분 33.71%를 확보해 최대주주로 등극하게 된다. 최대주주 변경 예정일은 오는 12월 4일이다.

Zenith C&M은 강준 회장이 이끄는 글로벌 콘텐츠 전문 기업으로, 최근 K-POP 및 영상 제작, 글로벌 아티스트 매니지먼트 등으로 사업 영역을 확장하고 있다.

특히 강 회장은 한국과 중국을 아우르는 ‘H&H Boys’ 글로벌 보이그룹 프로젝트를 비롯해 다양한 글로벌 한류 문화사업을 추진 중이다.

업계 관계자는 “SM 계열의 지분 정리로 키이스트는 독립 경영 체제를 갖추게 됐으며, Zenith C&M과의 시너지를 통해 글로벌 시장 진출을 가속화할 것으로 보인다”고 말했다.

한편 키이스트는 드라마·음악·아티스트 매니지먼트 사업을 중심으로 성장해 온 국내 대표 종합 엔터테인먼트 회사로, 향후 새로운 최대주주 아래 콘텐츠 제작 및 글로벌 IP 확장 전략을 본격화할 전망이다.