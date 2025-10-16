“아쉬운 점 있지만 후회 없어…공수처 조사 날짜 협의돼 곧 나갈 것”

[해럴드경제=김영철 기자] 최재해 감사원장은 16일 국가정보자원관리원 화재로 인한 전산망 마비 사태에 대해 “저희도 모니터링하고 있고, 필요시 감사도 적극적으로 검토를 하겠다”고 말했다.

최 원장은 이날 국회 법제사법위원회의 감사원 국정감사에서 송석준 국민의힘 의원이 ‘전산망 마비 사태에 대한 감사가 필요하다’고 지적하자 이같이 답했다.

최 원장은 김건희특검팀 수사 과정에 양평군 공무원이 사망한 사건에 대해서도 특별감찰이 필요하다는 송 의원 주장에는 “특검의 수사 행위는 저희 내부 규칙상 직무감찰 대상에서 배제된다”며 “어렵다는 말씀을 드린다”고 답했다.

최 원장은 윤석열 정부 시절 ‘감사원 실세’로 불린 유병호 감사위원이 원장보다도 많은 특수활동비를 썼다는 김기표 더불어민주당 의원 등의 지적에 대해서는 “여러 위원님들께서 문제 제기를 하기에 자체 기준에 맞게 집행이 됐는지 반드시 확인을 해서 다시 보고를 드리겠다”고 답했다.

다음 달 임기가 끝나는 최 원장은 국민의힘 조배숙 의원이 소회를 묻자 “청문회를 준비한 4년 전을 돌이켜보면 감사원 내부 출신 최초의 원장이라는 자부심도 있었지만 거기에 대한 막중함 무게감도 있었다”고 돌아봤다.

이어 “후배들이 다 보고 있는 상태에서 잘 하고 마쳐야 된다는 그런 게 굉장히 컸었다”며 우회적으로 아쉬움을 표했다.

다만 최 원장은 더불어민주당 박균택 의원이 ‘(활동이) 후회되지 않나’라고 묻자 “아쉬운 점은 있었지만 후회할 정도까지는 (아니다)”라고 언급했다.

그는 민주당 이성윤 의원이 ‘공수처(고위공직자범죄수사처) 조사를 받았느냐’고 묻자 “아직”이라고 했다. 이어 이 의원이 “아직도 구속이 안 됐다”고 꼬집자 “이제 날짜 협의가 돼서 곧 (조사에) 갈 것”이라고 답하기도 했다.

앞서 공수처는 지난달 ‘표적 감사 의혹’과 관련해 최 원장에게 피의자로 조사에 출석할 것을 통보했다고 밝힌 바 있다.

감사원장 임기는 4년으로, 최 원장은 내달 12일 퇴임한다.

그는 ‘부실감사·표적감사’ 논란으로 지난해 12월 국회에 의해 탄핵소추됐으나 지난 3월 헌법재판소가 이를 기각하면서 업무에 복귀했다.