[헤럴드경제=나은정 기자] 경남 진주 남강 일대에서 펼쳐지고 있는 진주남강유등축제에서 터무니없이 적은 양의 닭강정을 1만원에 판매한 업체가 논란 끝에 축제장에서 퇴출됐다.

진주시는 현장 점검과 사실관계 확인을 통해 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 논란이 된 닭강정을 판매한 푸드트럭을 축제장에서 퇴출했다고 16일 밝혔다.

최근 SNS와 여러 온라인 커뮤니티에는 “진주유등축제에서 1만원 주고 구입한 닭강정”이라는 글과 함께 소량의 음식물이 담긴 사진이 급속히 퍼졌다. 공개된 사진 속에는 닭강정과 감자튀김, 알새우칩 몇 조각이 손바닥만한 상자에 담겨 있었다.

글쓴이는 “언제 튀겼는지도 모를 차게 식은 닭강정과 감튀(감자튀김) 그 밑에 알새우칩(이 있었다)”라며 “이런 식으로 장사는 좀 (너무하다)”고 지적했다.

누리꾼들은 이를 두고 “6000원이어도 비쌀 듯”, “전문적으로 지역축제만 찾아다니며 장사하는 사람들이라 어디를 가나 그 모양”, “지역축제에 이젠 도시락 싸서 가야할 판”이라는 등 비판을 쏟아냈다.

논란이 커지자 시는 즉시 현장 점검에 나서 문제의 푸드트럭을 퇴출 조치했다. 아울러 오는 19일까지 이어지는 남강유등축제와 개천예술제, 코리아드라마페스티벌 등 축제 현장에서 실시간 모니터링을 하는 등 대응에 총력을 기울일 방침이라고 덧붙였다.

시 관계자는 “현장 단속과 서비스 품질 관리 강화, 자원봉사자 교육 확대 등으로 ‘바가지’ 음식 요금 등 시민·관광객 불편이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 시는 축제장 푸드트럭 하루 임대료가 100만원이라는 소문에 대해 사실 확인에 나선 결과 임대료가 하루 12만5000원꼴로 비교적 저렴하게 책정됐다고 밝혔다.