이억원 금융위원장 ‘헤럴드머니페스타’ 축사 급속한 고령화에 자산 형성 중요성 점점 커져 부동산 쏠림 억제와 생산적 금융 대전환 시급 정책금융·금융회사·자본시장 3대 축으로 변화

[헤럴드경제=김벼리 기자] “한국 금융은 성장 둔화와 양극화 심화가 화두다. 부동산 쏠림 억제와 생산적 금융으로의 대전환이 시급하다.”

이억원 금융위원장은 16일 오후 강남 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘헤럴드머니페스타 2025’ 개막식에서 “급속한 고령화로 인해 자산 형성의 중요성이 점점 더 커지고 있다”며 이같이 밝혔다.

이 위원장은 “우리나라는 지난해 12월 65세 이상 인구가 전 국민의 20%가 넘는 초고령사회에 진입했고, 향후 고령화 속도 역시 빠를 것”이라며 “고령 가구일수록 노동 소득이 감소하기 때문에 안정적인 소득을 창출하는 자산을 준비해야 한다”고 강조했다. 이어 “청·장년에게도 자산 형성은 중차대한 문제”라며 “개개인의 자산은 보금자리 마련, 결혼, 양육 등 삶의 변화를 준비하고 노후를 대비하는 종잣돈”이라고 말했다.

그는 “자산은 예기치 못한 충격에 대응하고 빠르게 회복할 수 있는 버팀목이며 창업과 인적자본(human capital) 투자에 나설 수 있게 하는 경제적, 심리적 안전판”이라며 “개인 차원의 자산형성 활동이 모이면 거시적인 차원의 성장잠재력에도 영향을 준다”고 덧붙였다.

그러면서 이 위원장은 “자산형성을 위한 투자가 고부가가치 분야로 흘러가면 성장잠재력이 제고되고, 성장의 과실은 궁극적으로 국민 여러분께 환류된다”며 “성장 둔화와 양극화 심화가 화두인 지금 한국 금융의 부동산 쏠림 억제와 생산적 금융으로의 대전환이 시급하다”고 강조했다.

금융위원회는 생산적 금융으로 대전환에 속도를 내고 있다. 이 위원장은 ▷정책금융 ▷금융회사 ▷자본시장 등 3대 축을 중심으로 국민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠고 강조했다.

이를 위해 우선 정책금융을 통해 첨단·벤처기업과 지역경제로 자금 물꼬를 틀 계획이다. 이 위원장은 “금융회사와 함께 150조원의 국민성장펀드를 조성해 국가 경쟁력의 게임 체인저가 될 첨단전략산업과 생태계 전반에 맞춤형 자금을 공급하겠다”며 “벤처·스케일업 투자를 확대하고 자생적인 세컨더리(이차) 시장을 조성해 벤처투자시장을 건실하게 키워나가겠다”고 밝혔다. 맞춤형 지역 정책금융도 마련할 방침이다.

금융사에 대한 규제와 감독도 종합적으로 개선한다. 이 위원장은 “금융회사의 부동산, 담보대출 쏠림을 억제하고 생산적 자금 공급을 촉진해야 실물경제와 금융이 동반 성장할 수 있다”며 “이를 위해 금융회사 건전성 규제를 합리화하고 감독관행도 바꿔나가겠다”고 강조했다.

자본시장도 건전하게 발전시킬 계획이다. 이 위원장은 “토큰증권 제도화와 기업성장집합투자기구(BDC) 도입 등 창업·성장기업의 자금조달 수단을 확대하고, 초대형 IB의 모험자본 공급을 의무화하는 등 기업 성장단계별 자금조달이 원활해지도록 만들겠다”며 “무엇보다 우리 주식시장이 확고한 신뢰를 바탕으로 대표적인 국민 자산형성 수단으로 자리매김하도록 주주가치 존중 문화를 확산하고, 공정·투명한 시장질서를 확립하겠다”고 약속했다.