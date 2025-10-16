권 의장, 수십억대 부당이득 혐의…3년 수사 끝 검찰 구속영장 집행

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 현직 지방의회 의장이 차명 회사를 동원해 군 발주 공사를 독점한 혐의로 법의 심판대에 올랐다.

16일 검찰과 경찰에 따르면, 대구지검 안동지청은 전날 권영준 봉화군의회를 위계에 의한 공무집행방해와 횡령 등 혐의로 구속했다.

권 의장은 2018년 11월부터 2022년 6월까지 자신과 측근 명의로 여러 건설업체를 운영하며 봉화군청과 수십 차례 수의계약을 맺고, 수십억 원대 부당이익을 챙긴 혐의를 받고 있다.

이번 사건은 지난 2022년 6월 봉화군 농민회가 권 의장과 전·현직 군의원, 공무원 등을 공직자윤리법·조세범처벌법 위반, 횡령, 공무집행방해, 직무 유기 등의 혐의로 고발하면서 수면 위로 드러났다.

경찰은 고발 접수 이후 약 3년간 권 의장과 관련자들의 자택·사무실 등을 압수수색하고, 자금 흐름과 진술을 추적하며 대대적인 수사를 벌였다. 그 결과 지난해 말 전·현직 군의원, 공무원, 건설업체 대표 등 22명을 검찰에 송치했다.

검찰은 송치 후 보강 수사를 이어왔고, 관련 혐의가 구체화함에 따라 권 의장에 대해 구속영장을 청구했다.

법원은 이를 받아들였다. 대구지검 안동지청 관계자는 “수사가 진행 중인 사안으로 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.

이번 사건은 지방의회 의원들이 차명업체를 통해 공사를 독점하거나 이권에 개입했다는 의혹과 맞물리면서, 지역 정치권 전반으로 파장이 확산될 전망이다.