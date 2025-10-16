경남 창원 車부품업체서 민생 간담회 “제조업 공동화 위험 全업종 지원 대상” “지지율 오도록 정책정당 거듭나겠다”

[헤럴드경제=김진 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 16일 “국민의힘은 제조업 공동화라는 국가적 위기에 정면으로 맞서고, 무너져가는 국내 생산 기반을 전략적으로 보호하기 위해서 ‘생산 세액공제’라는 새로운 정책 대안을 제시한다”고 말했다. 장 대표는 관련 정책을 당론으로 추진할 방침도 밝혔다.

장 대표는 이날 오전 경남 창원의 한 자동차 부품업체에서 진행된 ‘미국 관세정책 대응 수출기업 민생현장 간담회’에서 “대한민국 경제 버팀목이었던 제조업이 속절없이 무너져 내리는 것을 지켜만 보고 있을 수는 없다”며 이같이 말했다.

그는 “이와 관련해 내용은 다르지만 많은 법안들이 현재 발의돼 있고, 국민의힘 의원들이 적극적으로 법안 발의에 나서고 있다”며 “과거의 낡은 투자 중심 지원에서 벗어나, 실제 생산 활동에 인센티브를 부여하는 과감한 정책 패러다임의 전환”이라고 강조했다.

구체적인 내용과 관련해 장 대표는 “일부 국가 전략·기술 중심의 편중된 지원에서 벗어나서, 고율 관세 등으로 제조업 공동화 위험에 처한 모든 업종을 지원 대상으로 삼겠다”며 “자동차 부품, 철강 등과 같은 기업이 실질적인 혜택을 받도록 하겠다”고 설명했다.

또 “세제 혜택이 특정 대기업의 곳간만 채우는 일이 없도록 국내 부품 구매 비중을 명시하겠다”며 “이를 통해서 대기업의 성장이 곧 중소 협력 업체의 성장으로 이어지는 진정한 상생의 선순환 구조를 만들겠다”고 했다. 이어 “일몰 기간을 길게 설정해서 기업들이 먼 미래를 내다보고, 국내에 장기적인 투자를 계획하고 생산 기지를 안정적으로 확대할 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다”고 했다.

장 대표는 “이 정책은 정부가 재정을 직접 투입하는 보조금이 아니다”라며 “기업이 생산과 판매를 통해서 성과를 낼 때만 혜택을 받는 가장 시장 친화적인 인센티브 제도”라고 했다. 그러면서 “이를 통해서 국내 생산 기반을 지키고 양질의 일자리를 창출해서 대한민국의 공급망 전체를 튼튼하게 만드는 효과를 가져올 것이라고 기대한다”고 했다.

장 대표는 간담회를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 “실질적으로 도움이 될 수 있도록 내용을 잘 다듬어서 당론으로 추진할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 최근 여론조사에서 하락한 이재명 대통령의 국정지지율과 관련해 장 대표는 “저는 이재명 정부와 더불어민주당의 지지율은 계속 하락할 것이라 생각한다”며 “이재명 정부와 민주당의 지지율 하락이 국민의힘으로 올 수 있도록 저희가 유능한 정책정당으로 거듭나겠다”고 했다.