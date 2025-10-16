[헤럴드경제=양대근 기자] 고려아연(회장 최윤범)이 ‘고려인 가족돌봄아동 지원사업’을 위한 후원금 3500만원을 초록우산(회장 황영기)에 전달했다고 16일 밝혔다.

광복 80주년을 맞아 ‘재한 고려인’ 후손 중에서도 부모·조부모를 돌보는 ‘가족돌봄아동’을 지원함으로써 기업의 사회적 책임을 다하겠다는 취지다.

서울 종로구 고려아연 본사 대회의실에서 열린 ‘고려인 가족돌봄아동 지원사업(고려가 고려에게) 후원금 전달식’에는 김기준 고려아연 부사장, 여승수 초록우산 사무총장 등 관계자 10여명이 참석한 가운데 △고려아연·초록우산 사회공헌사업 소개 △고려가 고려에게 추진경과·향후계획 브리핑 △기념촬영 등이 진행됐다.

‘재한 고려인’은 옛 소련(오늘날 러시아·중앙아시아 일대) 지역에 살다가 한국으로 입국한 한인들을 의미한다. 일제강점기 연해주에 거주하던 17만여명은 1937년 스탈린의 강제이주 정책에 의해 약 6500km 떨어진 중앙아시아로 이송됐다. 이후 한국을 조국이라 생각해 입국했으며, 법무부 출입국 등에 따르면 지난 4월말 기준 한국에 재외동포 자격으로 장기 체류 중인 고려인은 7만6000여명(귀화자 포함 시 약 11만명)에 달한다.

고려아연은 이러한 재한 고려인 중에서도 가족돌봄아동에 실질적인 도움을 주고자 ‘고려가 고려에게(KZ to Корё) 지원사업’을 초록우산에 제안했다. 가족돌봄아동은 부모의 돌봄을 받을 시기에 오히려 부모·조부모를 돌보며 경제적·정서적 어려움을 겪는 아동청소년을 뜻한다.

고려가 고려에게 지원사업은 구체적으로 △초등학생 방과후 돌봄비 지원 △저소득 위기가정 경제적 지원 △신학기 키트(학용품·서적) 지원 △문화체험 나들이 지원 등을 골자로 한다. 고려아연은 이를 위해 지난해 말 자사와 계열사 임직원들이 모금한 불우이웃돕기 성금 중 3500만원을 초록우산에 전달했다. 또한 회사는 임직원이 참여하는 봉사활동까지 실시할 계획이다.

고려아연이 초록우산과 이번 사업을 추진한 배경에는 올해가 광복 80주년이라는 점도 있다. 회사는 일제강점기 연해주에서 독립운동가들을 도왔던 고려인들이 있었다는 점에 주목했다. 고려아연의 창립이념이 ‘국가 발전에 대한 기여’인 만큼, 조국의 독립을 위해 헌신했던 이들을 대신해 그 후손들에게 보훈하는 것은 회사의 창립이념과도 맞닿아 있다는 설명이다.

김기준 고려아연 부사장은 “이번 후원금이 임직원 불우이웃돕기 성금으로 마련된 만큼, 재한 고려인 가족돌봄 아동들을 향한 임직원들의 애정 어린 마음과 정서적 지지가 담겨 있다”며 “앞으로도 고려아연은 국가 발전에 기여한 이들과 그 후손들이 우리사회에서 소외되지 않도록 다양한 지원을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 고려아연은 영업이익의 1% 수준인 70억원 상당을 매년 우리사회에 환원하며 지역사회 취약계층을 지원하고 있다.