대학생 박씨 납치·감금·마약투약·구타 등 혐의 박씨 가족 협박 전화서 조선족 말투쓰며 돈 요구

[헤럴드경제=한지숙 기자] 캄보디아 경찰을 피해 도주 중인 한국인 대학생 감금·고문 살해 사건의 주범의 신상이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산하고 있다.

16일 텔레그램 등 SNS에는 경북 예천 출신 대학생 박모씨를 감금하고 고문한 것으로 알려진 캄보디아 범죄조직 조직원 리광호씨의 사진과 개인정보가 올라왔다.

리씨는 1991년생으로 나이는 34세, 중국 길림성 훈춘시 출신이다. 키는 160㎝로 단신이며 각진 턱과 짧은 머리가 특징이다. 최종 학력은 초등학교(소학교) 졸업이다.

앞서 캄보디아 경찰은 박씨를 살해한 혐의로 중국 국적 조직원 3명을 체포했지만, 이들은 박씨의 시신을 옮길 때 함께 있던 조직원들일 뿐 진범이 아닌 것으로 알려졌다.

박씨와 함께 감금됐다가 탈출한 피해자 A씨는 사건의 주범으로 리씨를 지목했다.

리씨는 총기를 소지한 채 박씨를 납치·감금하고, 마약 투약과 구타, 전기 고문 등을 한 혐의를 받는다.

리씨는 박씨의 가족에 전화해 돈을 달라고 협박하기도 했다.

JTBC가 전날 공개한 사건 당시 통화 녹취록에선 리씨는 말 끝을 위로 올리는 독특한 억양을 지녔고, 조선족 말투를 썼다. 그는 “사고가 생겼으면 사고를 해결해 주셔야 하는 게 답이지 않느냐. (저희는)양아치도 아니고, 그냥 저희 돈만 받으면 된다”고 말하는 내용이 담겼다.

A씨는 리씨가 박씨의 가족과 통화하는 것을 들었다고 증언했다. 또한 A씨는 “리씨가 박씨를 전기로 지지고 사정없이 때렸다”며 “살아있는 게 신기할 정도였다. 팔뚝과 무릎, 정강이, 얼굴, 허리, 아픈 곳은 다 때리는 것 같았다. 몸이 거의 검정색이었다”고 했다.

현지 경찰은 뒤늦게 리씨를 공개 수배하고 그의 동선을 추적 중이다.