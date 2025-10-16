전월, 전년 동월 대비 증가폭 축소 “안정화 평가, 확대 우려는 있어” 대출수요 관리 방안 집중 모니터링 금융위 “10·15대책 현장점검”

[헤럴드경제=김은희 기자] 정부의 6·27 대출규제 영향으로 지난달 가계대출 증가폭이 1조원대 초반으로 쪼그라든 것으로 나타났다. 올해 3월 이후 최저치다.

다만 최근 부동산 시장 과열로 가계대출 증가세가 다시 확대될 우려가 있는 만큼 금융당국은 선제적으로 가계대출 관리를 강화할 계획이다. 당장 10·15 대책과 관련해 현장점검에 나서기로 했다.

16일 금융위원회에 따르면 9월 전 금융권 가계대출은 1조1000억원 늘어난 것으로 잠정 집계됐다.

이는 8월(4조7000억원) 대비 증가폭이 현저히 줄어든 것으로 올해 3월(7000억원) 이후 반년 만에 가장 적다. 지난해 같은 달(5조4000억원)과 비교해도 5분의 1 수준이다.

이는 주택 매매거래량이 감소하는 등 6·27 대책의 영향이 시차를 두고 본격화되면서 신규 주담대 증가 규모가 줄어든 여파라고 금융위는 분석했다.

지난달 주택담보대출은 3조6000억원 증가하며 8월(5조1000억원) 대비 확대세가 둔화됐다. 은행권이 3조8000억원에서 2조5000억원으로, 제2금융권이 1조3000억원에서 1조1000억원으로 모두 증가폭이 축소됐다.

기타대출은 2조4000억원 감소했다. 휴가철 자금 수요 감소와 분기별 매상각 등의 영향으로 신용대출 감소폭이 1조6000억원으로 전월 대비 확대된 영향이 컸다.

업권별로 보면 9월 은행권 가계대출은 2조원 증가해 전월(4조1000억원) 대비 증가폭이 반토막 났다. 정책성대출이 8월과 비슷하게 1조1000억원 늘었으나 은행 자체 주담대 증가폭이 1조4000억원으로 전월(2조7000억원) 대비 크게 줄어든 영향이다. 기타대출은 5000억원 줄며 감소세로 전환됐다.

2금융권 가계대출은 9000억원 감소했다. 상호금융권 가계대출 증가폭이 8월 1조2000억원에서 9월 9000억원으로 줄었고 저축은행의 경우 가계대출이 5000억원 줄며 감소세로 전환됐다. 보험과 여신전문금융회사의 가계대출은 각각 2000억원, 1조1000억원 줄며 감소세를 이어갔다.

금융위는 9월 가계대출 증가세가 상당 수준 안정화되고 있다고 평가했다. 그러나 최근 수도권 일부 지역을 중심으로 부동산 시장이 과열 양상을 보이며 주택거래량이 일부 증가하고 있어 향후 시차를 두고 가계대출 증가세가 다시 확대될 우려가 있다고 지적했다.

금융위는 “보다 선제적인 가계대출 관리가 필요한 상황”이라며 “지난 15일 시행한 대출수요 관리 방안에 대한 현장점검 등을 통해 대출 현황, 일선 창구 동향 등을 집중적으로 모니터링하겠다”고 밝혔다.

특히 불법·편법 거래에 대한 조사 등을 면밀히 실시해 이번 조치를 시장에 조기 안착할 수 있도록 노력할 계획이다.