우본 “업무용 소모품 구입비 활용”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 대전 국가정보자원관리원 화재로 피해를 본 우체국쇼핑몰 입점업체를 돕기 위해 예산 34억여원을 들여 물품을 직접 구입한 우정사업본부가 구입 물품 11억원 어치를 직원들과 나눠 가진 것으로 드러나 논란이 일고 있다.

16일 과학기술정보통신부와 우정사업본부에 따르면 지난달 26일 국정자원 화재 이후 우체국쇼핑몰은 서비스가 먹통이 됐다가 추석연휴 마지막날인 이달 9일 오후 6시부터 정상 가동을 시작했다.

그 바람에 우체국쇼핑몰 입점업체들은 추석 대목을 비롯해 14일 간의 피해를 봤다.

이에 우정사업본부는 지난 2일부터 예산을 써서 피해 입점업체들의 상품을 직접 구매했다. 한우와 돼지고기부터 문배주, 대나무주, 복분자 와인 등 주류까지 40여가지 품목이다.

채널A 보도에 따르면 우정사업본부가 우체국쇼핑몰 입점 소상공인을 지원하기 위해 물품 구입비로 쓴 예산은 34억 3000만원, 이렇게 사들인 물품 11억 어치를 직원들에게 전달했다. 이는 생필품 등 소외계층 돕기에 쓴 1억 3000만원의 8배가 넘는 액수다.

물품 구매에는 업무용 소모품 구입 등에 쓰는 일반 수용비를 활용했다.

우정사업본부는 “27년 연속 고객만족도(KCSI) 공공서비스 부문 1위를 기념해 직원들에게 배부하려던 상품권 구매 예산을 투입했다”고 설명했다. 또 예산 사용은 기재부 지침을 따라 문제가 없다는 입장이다.

그러나 국민 눈높이와 정서에 맞지 않는 전형적인 탁상행정이란 비판이 나온다.