지하철서 해외 신용카드 교통카드 구입 및 충전 추진 티머니 애플페이 충전 수단에 해외 신용카드 도입

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울을 찾는 외국인 관광객은 앞으로 별도의 교통카드 구매나 충전 없이, 자신의 해외 신용카드 한 장으로 서울의 버스·지하철을 바로 이용할 수 있게 된다.

서울시는 외국인 관광객의 대중교통 이용 불편 해소를 위해 EMV 규격의 ‘오픈루프 기반 교통결제 시스템’ 도입을 단계적으로 추진한다고 16일 밝혔다. EMV는 스마트카드 결제 카드와 지불 터미널 및 현금 자동 입출금기를 위한 기술 표준에 기반을 둔 지불 방식이다. EMV는 유로페이, 마스터카드, 비자카드가 만든 표준이다.

코로나19 이후 서울을 찾는 외국인 관광객은 2024년 1636만 명, 올해는 2000만 명 돌파가 예상되는 등 급증세를 보이고 있다. 그러나 외국인 관광객은 여전히 교통카드를 현금으로 구입·충전해야 하며, 해외 신용카드를 이용한 결제가 불가능해 불편을 호소해왔다.

이에 서울시는 오픈루프 결제방식 도입을 위해 2023년부터 교통운송기관, 해외카드사, 정부부처 등과 협의를 진행하였다. 오픈루프 결제방식으로의 전환은 현재의 국내규격(PayOn) 단말기 조기교체에 따른 매몰비용과 결제방식 변경에 따른 시민 불편 우려 등으로, 서울시는 단기적 불편 해소와 중장기 인프라 혁신을 병행하는 단계별 전략을 추진한다.

현재 국내규격(PayOn)을 사용하는 전국의 단말기를 EMV 인증을 받은 단말기로 교체 시, 수도권 기준 최소 500억 이상의 예산 소요가 예상되며, EMV규격 및 환승할인적용을 위한 새로운 정산시스템 구축 등이 필요하다.

단기적으로는 올해 말까지 지하철 신형 교통카드 발매기(키오스크)를 통해 해외 신용카드로도 교통카드 구매·충전이 가능하도록 서울교통공사와 함께 시스템을 개선 중이다.

지난달 6일부터 서울지하철 1~8호선 주요 역사 25개를 중심으로 신형 키오스크 이용이 가능하며, 현재 국내 신용카드로 1회권, 정기권, 기후동행카드 충전이 가능해졌다. 또한 아이폰을 이용하는 외국인을 위해 티머니 애플페이에서 해외카드로도 충전할 수 있도록 연내 추진한다. 이를 통해 외국인은 별도의 환전 없이 카드 한 장으로 교통카드를 충전‧이용할 수 있게 된다.

오픈루프 결제 시스템은 기존 폐쇄형(클로즈드 루프) 교통카드 체계와 달리, 글로벌 결제망(EMV 컨택리스)을 기반으로 하므로 다수의 기관 협의가 불가피하다. 따라서 여러 해외 신용카드 매입사 및 브랜드사와 협의를 통해 운송사업자 부담을 최소화하는 방안을 논의할 예정이다.

서울시는 수도권 통합환승제에 참여 중인 서울시, 경기도, 인천시 및 산하 19개 운송기관 협의를 추진한다. 또 각 기관의 단말기 교체주기, 정산시스템 구조, 네트워크 연동 방식 등을 고려한 공동 표준을 수립할 예정이다.

여장권 서울시 교통실장은 “서울은 이제 세계인이 찾는 관광도시인 만큼, 교통결제 환경 또한 국제수준으로 개선해야 한다”며 “단계적 오픈루프 전환을 통해 외국인 교통편의를 높이고, 스마트 서울의 위상을 강화하겠다”고 말했다.