SK온, ‘미래기술원 학술대회’ 개최 “세계 배터리 기술 리더십 굳힐 것”

SK온이 ‘제1회 미래기술원 학술대회’를 열고 기술 리더십 강화에 나섰다고 16일 밝혔다. 연구원의 창의적인 아이디어를 발굴하고, 이를 실질적인 기술 경쟁력으로 연결하는 연구 중심 조직문화를 확산하겠다는 방침이다.

15일 대전 유성구 SK온 미래기술원에서 ‘미래기술을 잇다’란 주제로 열린 이번 행사는 온라인으로도 생중계됐다. SK온은 이 자리에서 시스템·공정·셀 등 각 분야에서 배터리 품질과 생산 효율성을 높이는 새로운 공법과 기술을 제안한 구성원을 선발해 시상했다. 학술대회에는 SK온 미래기술원 전체 인원의 절반 이상이 출품할 정도로 경쟁이 치열했다.

대상에는 머신 러닝과 딥러닝을 이용해 용접 강도를 예측하고 용접 불량 검출 방법을 제안한 연구팀이 선정됐다.

이석희 SK온 최고경영자(CEO)는 영상 축사에서 “이번 학술대회의 모든 우수 연구들은 우리 현장의 어려움을 혁신적으로 풀어낸 값진 성과”라며 “연구 중심 조직문화 확산을 기술 혁신의 원동력으로 삼아 끊임없이 도전하고 연구 역량을 높여나가겠다”고 말했다. 양대근 기자