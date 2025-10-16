중대본, 복구되지 않은 385개 중 대구 이전 20개 시스템 제외 모든 시스템 복구 완료 계획

[헤럴드경제=이태형 기자]정부가 국가정보자원관리원(국정자원) 대전센터 화재로 가동이 중단된 시스템을 11월 20일까지 복구하겠다고 16일 밝혔다. 국정자원 대구 분원으로 이전 예정인 20개 시스템은 재개에 이보다 더 시일이 걸릴 전망이다.

윤호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)은 이날 정부세종청사에서 중대본 회의를 주재하며 “국회 국정감사에서 제기된 이번 화재 관련 지적사항을 엄중하게 받아들인다. 이번 사고를 수습하는 데 모든 역량을 다하고, 이런 일이 반복되지 않도록 정보시스템 관리체계를 근본적으로 재정비하겠다”고 밝혔다.

중대본에 따르면 이날 6시 기준 총 709개 시스템 중 324개가 복구돼 전체의 45.7%가 정상화됐다. 국민 실생활과 밀접한 1등급 시스템은 40개 중 31개가 복구돼 복구율이 77.5%이다. 중대본은 대전센터에서 스토리지 복구를 본격화해 복구 작업에 속도를 낼 계획이다

윤 본부장은 “국민 일상에 영향이 큰 보훈서비스, 법령정보서비스 등 1·2등급 포함미복구 289개 시스템은 우선 10월말까지 복구를 완료하겠다”라며 “법제교육 등 기타 76개 시스템은 11월 20일까지 서비스 재개가 가능하도록 하겠다”라고 말했다

대구센터로 이전이 필요한 20개 시스템은 관계부처와 협의해 안정적이고 체계적인 이전을 추진한다는 계획이다.

윤 본부장은 “복구 과정에서 현장 인력의 안전을 최우선으로 고려하고, 복구현장의 보안을 철저히 관리하며, 복구 상황과 정보를 국민과 관계기관에 투명하게 공유하고 있다”리고 설명했다.

중대본은 이와 함께 기관별 시스템 복구 추진 상황을 공유해 관계부처가 소관 시스템의 정상화 시점을 인식하도록 하는 한편, 화재로 인한 건물 안정성 영향을 분석하기 위한 대전센터 건물 구조진단을 실시하고 신규 도입 장비들은 하중과 안전기준을 검토한 뒤 배치하고 있다.

윤 본부장은 “국민생명·안전과 밀접한 시스템에 대해서는 보다 더 세심히 점검하고, 국민 불편사항에 대해 적극 보완해 갈 것”이라며 “정부는 모든 시스템이 완전히 복구될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고, 복구 상황을 투명하게 공개하며 끝까지 책임있게 복구해 나가겠다”라고 강조했다.