[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협은행이 재한베트남유학생총회와 베트남 유학생의 금융지원 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

지난 15일 종로구 소재 주한베트남대사관에서 체결된 이번 협약식에는 엄을용 NH농협은행 기업금융부문 부행장과 부 호(Vu Ho) 주한 베트남대사, 베트남 유학생 회장 등이 참석했다.

이번 업무협약으로 농협은행은 베트남 유학생들의 안정적인 정착과 학업을 지원하기 위해 ▷입출식계좌 개설 및 금융업무 편의 제공 ▷생활밀착형 금융상담 ▷올바른 금융생활 정착을 위한 금융교육 프로그램 등을 제공한다. 재한베트남유학생총회는 커뮤니티를 활용해 농협은행의 지원을 구성원들에 홍보할 계획이다.

엄을용 농협은행 부행장은 “한국에 유학 온 베트남 학생들이 금융생활에서 겪는 불편을 해소할 수 있도록 협약을 체결했다”며 “농협은행은 외국인을 위한 상품 및 서비스를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.

한편, 농협은행은 외국인 계절근로자를 위한 E8패키지, 국내 체류 외국인을 위한 NH글로벌위드 패키지 신상품을 출시한 바 있다.

또 경기 안산시 선부동지점과 화성시 발안지점, 인천 연수금융센터를 외국인 특화점포로 지정해 ‘NH글로벌위드 데스크’를 시범운영하는 등 외국인 고객을 위한 금융서비스를 강화하고 있다.