특검, 16일 오전 국토부 사무실·주거지 등 압색

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사 일가의 양평고속도로 노선 변경 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 16일 윤석열 전 대통령 인수위원회에서 업무를 보던 국토교통부 공무원 주거지 등을 압수수색 했다.

특검은 언론 공지를 통해 “양평고속도로 종점부 변경 의혹 사건과 관련해 인수위에 파견돼 업무를 봤던 국토부 김모 과장의 전·현 근무지, 주거지를 압수수색하고 있다”고 밝혔다. 이날 압수수색 대상에는 김 과장이 근무한 국토부 미래전략담당관실과 부동산투자제도과가 포함된 것으로 전해졌다.

특검은 2022년 3월 인수위가 김 과장을 통해 양평고속도로 사업 실무진에 김 여사 일가의 땅이 포함된 대안 노선을 검토하라고 지시했을 가능성을 의심한다. 해당 사업의 예비타당성조사와 관련해 용역업체와 접촉하던 김모 국토부 서기관(구속기소)은 최근 특검에 “인수위에 파견된 국토부 관계자에게 종점 변경과 관련한 연락을 여러 차례 받았다”고 진술한 것으로 알려졌다.

용역업체 측도 “2022년 4월 김 서기관이 기존 예타안이 아닌 강상면 일대를 종점으로 검토해 보라고 제안하며 인수위를 언급했다”고 진술한 것으로 전해졌다.

특검은 이러한 진술을 토대로 김 서기관과 소통한 인수위 인사를 김 과장으로 특정했다고 한다. 특검은 이날 확보한 압수물을 토대로 인수위 차원의 압력이 있었는지 조사할 방침이다.

양평고속도로 노선 변경 의혹은 원희룡 전 국토교통부 장관이 재임할 당시 국토부가 서울-양평고속도로 사업을 추진하면서 종점 노선을 양평군 양서면에서 김 여사 일가가 소유한 1만여평의 부동산이 있는 강서면으로 변경하며 특혜를 줬다는 내용을 골자로 한다.

애초 해당 사업은 양서면을 종점 노선으로 설정하고 2021년 예비타당성 조사까지 통과한 것으로 알려졌다. 하지만 국토부가 2023년 5월 김 여사 일가 부동산이 있는 강상면으로 종점 노선을 검토하자 특혜 의혹이 불거졌다. 두 달 뒤 원 전 장관은 아예 사업을 백지화했다.

특검은 지난 7월 국토부와 한국도로공사, 김 서기관의 자택을 압수수색 하며 계속 수사를 이어가고 있다. 당시 압수수색 영장에는 원 전 장관도 피의자로 적시됐으나 아직 소환 조사하지는 않은 상태다.