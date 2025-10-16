1955년 국내 첫 해상보험 전업사로 출범 어린이보험 1등 ‘굿앤굿어린이보험’ 장수 300억 규모 ‘아이마음 프로젝트’ 사회공헌 해외시장 개척하며 글로벌 손보사로 도약

[헤럴드경제=박성준 기자] 현대해상은 창립 70주년을 맞아 100년 기업을 향한, 지속 가능한 성장을 하는 보험회사로서 새로운 미래를 준비한다는 포부를 16일 밝혔다.

현대해상은 과거 1955년 국내 최초의 해상보험 전업회사로 창업한 이래 고객만족 경영을 최우선 가치로 ▷화재 ▷자동차 ▷건강 ▷어린이에 이르기까지 생애 전반에 걸친 다양한 영역에서 고객의 곁을 지켰다. 70년 여정에 1000만명 이상 고객이 현대해상과 함께했고, 어린이보험에 있어서는 독보적인 지위를 가진, 우리나라를 대표하는 보험사가 됐다.

100년을 바라보는 현대해상은 사회안전망의 한 축으로 어린이와 청소년에 주목했다. 현대해상의 대표 상품이자 국내 어린이보험 1등 상품인 ‘굿앤굿어린이보험’은 어린이보험이라는 분야를 개척한 상품으로, 국내 최초·최장·최다 상품이다. 지난 2004년 처음 출시돼 같은 상품명으로 현재까지 판매 중이며, 신생아 10명 중 7명이 가입하는 상품이다.

사회공헌 분야에서도 아동·청소년의 건강한 성장을 지원 중이다. 특히 창립 70주년을 맞아 선보인 ‘아이마음 프로젝트’는 그간 현대해상의 사회공헌 경험을 모두 담은 300억원 규모의 사회공헌 프로그램이다. 발달지연과 발달장애 아동을 위한 조기개입 설루션을 찾는 ‘아이마음 탐사대’, 지역사회와 협력해 양육자를 위한 커뮤니티 공간을 만드는 ‘아이마음 놀이터’로 구성된 프로젝트는 아동·청소년·양육자와 지속할 수 있는 사회를 만들고자 하는 현대해상의 마음을 담고 있다.

이와 함께 국내 시장의 한계를 극복하고 성장 동력 확보를 위해 해외사업에도 적극 진출했다. 현재 일본, 미국, 중국, 싱가포르, 베트남 등지에서 영업활동을 영위하고 있으며, 특히 일본에서는 1976년 우리나라 보험업계 최초로 영업을 개시했다. 또한, 일본에서 영업하는 유일한 손해보험사로, 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 일본 시장 내 공고한 보험사업자로 자리매김하고 있다.

이석현 현대해상 대표는 “70년 동안 보내주신 성원에 감사드리며, 고객의 가장 든든한 생애 동반자로 자리매김하고 있다”면서 “고객과 사회에 사회적 책임을 다하는 신뢰받는 기업이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.