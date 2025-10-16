세계적 아트페어 ‘프리즈 런던’ 참여 故 서세옥 화백 작품, 미디어 아트로 재탄생 투명 올레드 TV로 예술-기술 경계 허물어

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 세계적인 아트페어 ‘프리즈 런던(Frieze London)’에서 투명 올레드(OLED) TV를 통해 한국 전통 수묵화의 감동을 전한다. ‘수묵 추상의 창시자’로 불리는 故 서세옥 화백의 작품을 첨단 디스플레이 기술로 재해석, 예술과 기술의 경계를 허물었다.

LG전자는 현지시간 15일부터 19일까지 런던 리젠트파크에서 열리는 ‘프리즈 런던 2025’에 글로벌 파트너로 참가해 서 화백의 대표작을 LG 올레드 TV로 전시한다. 이번 전시는 서 화백의 장남이자 세계적인 미술가인 서도호 씨와 건축가인 차남 서을호 씨가 함께 참여했다.

서도호 씨는 부친의 대표작 ‘순환(Cycle)’, ‘기운생동(Rhythmic Vitality)’, ‘무극(Endlessness)’, ‘산정어록(Sanjeong Analects)’ 등을 투명 올레드 TV와 올레드 에보(evo)를 통해 짧은 애니메이션 형태의 미디어 아트로 재탄생시켰다.

전시 공간 연출은 서을호 씨가 맡았다. 반투명한 패브릭 뒤편에 투명 올레드 TV 8대와 올레드 에보 8대를 교차 배치해, 공간 전체를 하나의 작품처럼 구성했다. 투명 올레드 TV의 특성을 활용해 영상이 겹쳐지는 장면은 관람객에게 색다른 입체감을 선사한다.

전시장 내부에는 83형 올레드 에보를 통해 서세옥 화백의 생전 작업 모습을 담은 다큐멘터리가 상영되며, 대표작 ‘즐거운 비(Joyful Rain)’의 원화도 함께 전시된다.

LG전자는 지난해 프리즈 서울에서도 서세옥 화백의 작품을 미디어 아트로 전시한 바 있다. 올해는 K-콘텐츠에 대한 관심이 세계적으로 뜨거운 가운데, 런던을 무대로 한국 수묵화의 감동을 더욱 널리 알린다는 계획이다.

이를 위해 프리즈 런던 주간 시내 곳곳에서 다채로운 아트 프로그램을 진행한다. 최근 LG전자와 공식 파트너십을 맺은 내셔널 갤러리 런던에서 15일 ‘LG 올레드 아트 이브닝(LG OLED Art Evening)’을 개최, 서도호 씨가 미술계 인사들에게 아버지의 작품을 미디어 아트로 재탄생시킨 과정을 소개하는 자리를 마련한다.

또 주영한국문화원과 협업해 서세옥 화백의 작품 및 관련 다큐멘터리를 LG TV로 상영하는 특별 전시도 마련했다. 한국 미술의 전통성과 창의성, 예술과 기술의 조화를 런던에 소개할 예정이다.

이와 함께 LG전자는 내셔널 갤러리 런던의 현대미술 프로젝트 ‘뜻밖의 관점(Unexpected Views)’을 후원한다. 아티스트와 관객이 작품에 대해 직접 소통하는 프로그램으로, LG전자는 예술계와의 협력을 통해 올레드 TV의 예술적 가치와 표현력을 알리고 있다.

LG전자는 2022년부터 프리즈 글로벌 파트너로 참여해왔다. 압도적인 화질로 예술가의 창작을 생생히 구현하는 ‘LG 올레드 아트(LG OLED ART)’ 프로젝트를 통해 “예술가에게 영감을 주고, 예술 애호가가 선호하는 TV”라는 브랜드 정체성을 구축하고 있다.

오혜원 LG전자 MS경험마케팅 상무는 “프리즈 런던 주간에 선보이는 다양한 올레드 아트 프로젝트를 통해 LG 올레드 TV만의 차별화된 가치를 알리고, K-아트의 위상을 한층 높일 것”이라고 밝혔다.