[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)는 오는 18일 관내 장기요양기관 종사자 어울림 한마당 행사를 개최한다고 16일 밝혔다. 이번 행사는 장기요양기관 종사자들의 노고에 감사함을 전하고 함께 소통하기 위해 마련됐다.

작년에는 행사를 한국재가장기요양기관협회 구로구 지회 주관으로 진행했으나, 올해는 구로구가 주관한다.

기념행사는 오후 2시 1분부터 구로구청 5층 강당에서 열린다. 전자바이올린 연주자 이시보의 식전 공연을 시작으로 우수종사자 표창 수여식, 기념사 및 축사, 힐링 강연, 축하공연 순으로 진행된다.

특히 관내 장기요양기관에 1년 이상 근무한 모범적인 종사자 45명이 ‘우수종사자’로 선정돼 표창을 받는다. 또한 웃음치료사 박근수 강사의 힐링 강연과 가수 현당의 축하공연이 이어져, 장기요양기관 종사자들이 직무로 인한 피로와 스트레스를 해소하고 재충전의 시간을 가질 것으로 기대된다.

구로구 관계자는 “장기요양기관 종사자 여러분의 헌신 덕분에 어르신들이 더 나은 삶을 누릴 수 있다”며, “앞으로도 함께하는 돌봄 문화를 확산하는 구로를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.