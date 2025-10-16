도쿄 ‘HI Japan 2025’…난소화성말토덱스트린·알룰로스 전시

[헤럴드경제=정석준 기자] 삼양사는 지난 15일부터 17일까지 일본 도쿄에서 열리는 건강식품원료 박람회 ‘HI(Health Ingredients) Japan 2025’에서 스페셜티(고기능성) 소재와 이를 활용한 솔루션을 선보인다고 밝혔다.

‘HI Japan’은 기능성 원료와 자연 추출물, 분석기기 등 건강∙기능성 식품 분야 트렌드와 신기술 및 시제품을 살펴볼 수 있는 일본 최대 규모의 식품박람회다.

6년째 참가한 삼양사는 수용성 식이섬유 기능성 소재인 ‘난소화성말토덱스트린’을 중점적으로 알린다. 난소화성말토덱스트린은 배변활동 원활, 식후 혈당 상승 억제, 혈중 중성지질 개선에 도움을 줄 수 있는 수용성 식이섬유다. 삼양사는 2021년부터 화이버리스트(Fiberest)라는 브랜드로 액상형과 분말형 제품을 모두 생산하고 있다.

난소화성말토덱스트린을 함유해 식이섬유가 풍부한 3중 기능성 음료도 시음하는 자리를 마련했다. 최근 개발한 AI(인공지능) 기반의 식품 솔루션을 토대로 스페셜티 소재를 적용한 시식샘플도 제공한다. 식이섬유가 풍부한 펙틴 구미와 저칼로리 스낵바 등이다.

대표적인 스페셜티 식품 소재인 ‘알룰로스’도 전시한다. 알룰로스는 자연계에 있는 희소당이다. 설탕 대비 70% 정도의 단맛을 내지만 칼로리는 제로다. 삼양사는 ‘넥스위트(Nexweet)’라는 이름으로 국내외에 액상형과 결정형 알룰로스를 공급 중이다.

삼양사 이상훈 식품BU장은 “AI 기술을 활용한 솔루션을 토대로 스페셜티 소재가 적용된 시식샘플을 제공해 우수한 소재 기술력과 솔루션 역량을 강조할 것”이라며 “앞으로도 현지 인허가와 박람회를 통해 해외 판로 확대에 속도를 내겠다”고 말했다.