“올 가을엔 보다 안전해진 감악산으로 오세요”

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시(시장 김경일)는 등산객들의 안전하고 쾌적한 산행을 위해 5월부터 추진한 감악산 등산로 정비사업을 마무리했다고 16일 밝혔다.

이번 사업 대상지는 감악산 묵은 밭에서 운계 능선길로 이어지는 경사 구간으로, 지난해 전체 공정의 30%를 정비한 데 이어 올해 나머지 70% 구간을 완료해 전 구간 정비를 마쳤다.

시는 노후화된 시설물을 철거하고, 나무계단과 안전난간 약 70경간을 새롭게 설치하여 안전성을 강화했다. 또한 2024년 7월 집중호우로 인해 유실된 출렁다리~운계폭포 구간의 나무계단을 복구해 이용객들의 불편을 최소화했다.

이번 정비사업에는 총 4억원의 사업비가 투입됐으며, 경기도 특별조정교부금을 확보해 추진했다.

파주시는 매년 감악산 등산로 정비사업을 추진 중으로, 감악산 능선계곡길과 숲길 일원에 바닥깔개와 나무계단을 설치하고 배수로를 정비하여 작년 7월 집중호우 당시에도 피해를 최소화하는 등 이용객의 편의를 위해 힘쓰고 있다.

김수태 산림정원과장은 “안전한 산림휴양 환경 제공을 위해 지속적으로 등산로를 점검 및 관리하고 이용객들의 편의를 위한 안내 및 홍보에 주력하여 감악산의 아름다움을 많은 사람들이 느낄 수 있도록 노력할 것”이라고 했다.