김대준 한국투자증권 연구원 보고서 “환율만 잡으면 당분간 강세”

[헤럴드경제=신동윤 기자] 연일 ‘사상 최고치’ 기록을 경신 중인 코스피 지수가 상승 탄력을 강화하고 있는 만큼 향후 1개월까지 3750까지 오를 수 있다는 분석이 국내 증권가에서 나왔다.

김대준 한국투자증권 연구원은 이날 보고서를 통해 코스피 향후 1개월 전망치 상단을 기존 3500에서 3750으로 상향 조정했다.

김 연구원은 “지난 14일 기준 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 11배로, 단기 목표로 11.6배를 제시한다”며 “동 레벨은 12개월 선행 PER의 최근 10년 평균에 표준편차를 가산한 수치”라고 설명했다.

그는 “연휴 전 외국인 대량 순매수로 급등했던 코스피는 밸류에이션(평가가치) 회복과 실적 개선을 토대로 상승세를 이어갈 것”이라고 예상했다.

밸류에이션 회복 요인으로 그는 먼저 한국 정부의 주주환원 기조 강화를 꼽았다. 그는 “정부와 의회는 정기국회에서 3차 상법 개정을 추진할 예정”이라며 이는 “밸류에이션 상향에 긍정적”이라고 평가했다.

이와 함께 김 연구원은 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 통화완화 정책을 언급하며 “파월 연준 의장은 조만간 자산 긴축(QT)을 끝낼 수 있다고 전했는데, 낮아진 금리는 증시 밸류에이션을 끌어올리는 데 기여한다”고 말했다.

여기에 그는 실적 전망치 상향 조정도 주목해야 한다면서 “앞으로 3분기 실적 발표와 함께 이익 증가세가 더 빨라질 수 있다”고 짚었다.

김 연구원은 최근의 미·중 무역 갈등이 위험자산 선호심리에 부정적일 수 있겠지만 “실무진 논의와 과거 학습효과로 시장에 미치는 충격을 제한적”이라고 진단했다.

아울러 “원/달러 환율이 높아진 점도 부담”이라면서도 “외환당국의 구두개입과 연준의 통화완화 기조로 원화 약세 속도가 둔화할 여지가 생겼다”고 말했다. 그러면서 그는 “환율 리스크만 잡을 수 있다면 당분간 (코스피) 강세 흐름은 바뀌지 않을 것”이라며 “지금은 코스피 4000 시대를 향해 나가는 여정의 일부로 볼 수 있다”고 말했다.