中 최대 수입 유통사 UBAY와 협약 체결 현지 쇼핑몰에 CU 전용관…주요 도시서 팝업 민승배 대표 “K-편의점 대표주자로 해외 진출”

[헤럴드경제=강승연 기자] BGF리테일이 편의점 CU의 PB(자체브랜드) 상품을 중국 시장에 본격 수출한다.

BGF리테일은 중국 최대 수입 유통사 닝싱(Ningshing) UBAY와 전략적 파트너십을 맺는 내용의 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다. UBAY는 2014년 중국 저장성 닝보시에 설립된 중국 최대 수입 유통사다.

이번 협약은 최근 중국인 무비자 입국 한시적 허용 등 한중 교류 확대에 힘입어 한국 편의점 PB 상품에 대한 수요가 클 것으로 보고 추진됐다. 실제 중국인 단체 관광객의 무비자 입국이 시작된 지난달 29일부터 이달 14일까지 중국인이 주로 쓰는 알리페이, 위챗페이, 유니온페이 등 해외 결제 수단 결제금액은 직전주 대비 95.4% 신장했다.

BGF리테일은 UBAY와 함께 중국 본토에 CU의 PB 상품을 온·오프라인 전방위적으로 소개할 계획이다. UBAY가 온라인 마케팅에 특화된 만큼 양사는 중국 온라인 커머스 채널에 CU 전용관을 개설하고 중국 주요 유통사로 입점하는 데 힘쓸 예정이다. 또 중국 소비자 대상으로 라이브 커머스, 인플루언서 협업 등 SNS(사회관계망서비스)와 뉴미디어 채널을 통한 맞춤형 마케팅에도 집중한다.

오프라인 수출에도 박차를 가한다. 중국의 1·2선 도시를 필두로 팝업스토어를 열어 CU PB 상품을 직접 눈과 입으로 경험할 수 있도록 한다. 이를 바탕으로 오프라인 시장에서도 K-편의점 대표주자 CU를 비롯한 PB 브랜드를 중국 소비자에게 더 효과적으로 인식시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

BGF리테일은 CU의 PB상품을 제조하는 국내 중소기업들의 해외 판로를 확대해 상생 경영 및 동반 성장에 더 힘을 실을 수 있다는 것에 큰 의미를 두고 있다. CU를 통해 해외로 직간접적으로 진출한 국내 중소 협력사는 60여곳에 이른다.

앞서 BGF리테일은 지난해 1월 일본 돈키호테에 CU 매대를 설치해 PB 상품을 선보였다. 미국, 중국, 영국, 네덜란드, 몽골, 베트남 등 20여개 국가로 경쟁력 있는 PB 상품을 수출해 왔다. CU의 해외 수출액은 지난해 800만달러를 넘어섰다. 올해는 목표였던 1000만달러를 일찌감치 달성했다. 향후 5년 내 5000만달러까지 확대한다는 목표다.

민승배 BGF리테일 대표이사는 “양사간 장기협력, 상호보완, 상생의 원칙 아래 각자의 핵심 역량을 결합해 전략적 협력 관계를 구축할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 K-편의점 대표주자로서 여러 국가에 CU와 산하 브랜드를 알리고 다양한 비즈니스 모델을 창출하겠다”고 말했다.