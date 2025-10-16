IMF·세계은행 연차총회 참석차 방미…美재무장관과 회동 추진 “3500억달러 투자 패키지 협의 계속...국익에 맞게 빠른 타결”

[헤럴드경제(워싱턴DC)=김용훈 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 한미 무역협상과 관련해 “빠른 속도로 서로 조율하는 단계”라며 협상 진전 가능성을 내비쳤다.

구 부총리는 15일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 덜레스국제공항 도착 직후 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 그는 ‘양국 협상이 막판 조율 단계에 접어든 것 아니냐’는 질문에 “계속 빠른 속도로 조율 중”이라며 “다양한 방법으로 총력 대응해야 한다고 생각한다”고 말했다.

앞서 스콧 베선트 미 재무장관이 “한국과의 무역협상을 마무리 중이며 디테일을 조율하고 있다”고 언급한 데 대해, 구 부총리는 “비행기 안에서 관련 보도를 봤다”며 “직접 만나서 확인해볼 것”이라고 밝혔다.

한미 간 핵심 쟁점인 3500억달러 규모의 대미 투자 패키지 구성에 대해선 “계속 협의 중”이라고 설명했다. 이어 “미국이 백지수표식 투자를 고수하는 것 아니냐”는 질문에는 “그건 모르겠지만 저희가 충분히 설명했고, 베선트 재무장관과 하워드 러트닉 상무장관도 이해하고 있다”고 말했다.

또 한국 정부가 대규모 달러화를 조달하는 과정에서 외환시장 안전장치가 필요하다는 지적에 대해선 “미국이 우리 외환시장 구조를 많이 이해하고 있다”며 “저희가 제안한 내용이 받아들여질 것으로 본다”고 덧붙였다.

구 부총리는 협상 타결 시점에 대해 “국익에 맞는 선에서 빠르게 되는 게 제일 좋을 것”이라며 “베선트 장관을 만나 직접 논의할 예정”이라고 말했다.

한편 구 부총리는 이번 방미 기간 중 ‘주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행총재 회의’와 ‘국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회’에 참석하며, 이를 계기로 미 재무부와 한미 무역·투자 후속 협의를 이어갈 계획이다.