[헤럴드경제=김보영 기자] 오늘(15일)부터 월 최대 10만원씩, 3개월간 많게는 30만원을 환급해주는 ‘상생페이백’ 지급이 시작된다.

‘상생페이백’은 중소·소상공인이 운영하는 매장에서 사용한 신용카드 9~11월 월별 소비액이 지난해보다 늘었을 경우 증가액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 환급해주는 정책이다.

예를 들어 지난해 월평균 카드소비가 100만원이고 올해 10월 카드소비가 130만원이라면, 증가액 30만원의 20%인 6만원을 디지털 온누리상품권으로 돌려받을 수 있다.

개인별로 월 최대 10만원씩, 3개월간 최대 30만원을 받을 수 있으며, 지급된 디지털 온누리상품권은 5년간 전통시장, 상점가 등 약 13만개 가맹점에서 쓸 수 있다.

9월 사용분에 대한 페이백은 15일부터 순차적으로 이뤄지며, 10∼11월 환급분은 각각 다음 달 15일에 지급될 예정이다. 한 번만 신청하면 별도의 소비 실적 제출없이 3개월간 소비증가분에 대한 페이백이 지급된다.

환급 실적으로 인정되는 소비는 전통시장, 동네 마트, 미용실, 약국, 음식점, 학원 등 소상공인 매장에서 카드단말기로 결제한 금액이다. 반면 대형마트, 백화점(아울렛, 복합몰 포함), 대형 전자판매점, 온라인몰, 명품 전문 매장, 신차 구입, 유흥업종 등의 소비는 제외된다.

온라인 결제도 원칙적으로 제외되지만, 배달앱을 이용하더라도 배달원을 통해 현장 결제하는 경우는 실적으로 인정된다. 또 세금, 공과금, 보험료, 교통 요금, 통신료 등 비소비성 지출과 현금 결제 및 계좌이체는 실적에서 제외된다.

상생페이백은 자동으로 지급되지 않으며 오는 11월 30일 자정까지 상생페이백 홈페이지(상생페이백.kr)에서 신청해야 한다. 온라인 접수가 어려운 경우 11월 28일까지 전통시장상인회·소상공인지원센터나 국민·우리·농협은행 등에 방문하면 신청 방법을 안내받을 수 있다.