노동장관, 국회 기후에너지환경노동위 국감 출석 현대차 폭력 사태 관련 특별근로감독 실시 요구에 “살펴보겠다”

[헤럴드경제=이태형 기자]김영훈 고용노동부 장관은 15일 노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안(노란봉투법)과 관련해 “(원·하청 창구 단일화에 대한) 보완입법을 검토하겠다”는 입장을 밝혔다.

김 장관은 이날 국회 기후에너지환경노동위원회의 노동부에 대한 국정감사에 출석해 ‘가이드라인 작성을 넘어 원·하청 교섭 창구 단일화 관련 보완입법이 필요하다’는 국민의힘 윤상현 의원의 지적에 이같이 답했다.

그는 ‘노동쟁의 대상이 불확실하다’는 윤 의원의 지적에는 “질병판정위원회처럼 어디까지 노동쟁의 대상이 되는지 결정할 수 있는 기구도 고민하고 있다”라며 “우려가 없도록 신속히 가이드라인 마련 및 필요한 시행령 개정을 추진하겠다”라고 부연했다.

김 장관은 또 올해 3·4월 발생한 현대자동차 폭력 사태와 관련해 더불어민주당 이학영 의원이 ‘(현대차에 대해) 특별근로감독을 실시하고 종합감사 전까지 감독 계획을 마련해 보고해달라’고 하자 “그렇게 하겠다”라고 밝혔다.

현대차 하청업체 이수기업 해고자들은 현대차가 이수기업 노동자들을 수십년간 불법 파견했고, 고용승계를 요청하는 과정에서 현대차가 ‘구사대’를 동원해 폭력을 행사했다고 주장하고 있다.

김 장관은 이번 사태에 대해 “하청노동자 입장에서는 어렵게 불법파견 판정을 받았는데 오히려 집단 해고라는 날벼락을 맞은 일”이라며 “잘 살펴보겠다”라고 부연했다.