[헤럴드경제=조범자 기자] 한국골프장경영협회(회장 최동호)가 ㈜그린잇(대표이사 박준태)과 국내 골프 산업 구조 혁신과 골프장 디지털 전환을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▷K-골프산업의 디지털 운영 체계 구축을 위한 공동 협조 ▷한국골프장경영협회의 ‘골프백서’ 제작 공동 연구 ▷골프 이용자 유형별 정보 공유 ▷상호 발전을 위한 지속 협력 등을 추진하기로 했다.

특히 ㈜그린잇은 자사의 ERP 시스템을 활용해 골프 이용객의 유형별 데이터를 분석하고 협회가 추진하는 K-골프산업 디지털 운영 모델을 지원한다. 협회는 이를 통해 회원사 골프장의 업무 효율화를 돕고 산업 전체의 디지털 경쟁력 강화에 기여할 계획이다.

한국골프장경영협회 최동호 회장은 “이번 협약을 통해 회원 골프장들이 디지털 전환을 가속화할 수 있는 기반을 마련하게 됐다”며 “그린잇의 기술력과 협회의 산업적 네트워크가 결합하면 K골프산업의 미래 경쟁력이 한층 강화될 것”이라고 말했다.

그린잇 박준태 대표이사 역시 “협회의 전문성과 업계 신뢰도를 바탕으로 디지털 솔루션을 확산시켜 골프장 운영의 혁신을 이끌겠다”고 밝혔다.