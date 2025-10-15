“국격 떨어뜨리는 행위…의사표현 자유는 타인 권리·안전 침해 않는 범위서 행사”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 15일 일각의 반중 시위 등과 관련, “모든 외국인이 한순간도 불편함이나 불안함을 느끼지 않도록 안전한 환경을 구축하는 것이 우리의 숙제”라고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 열린 치안·안전 관계장관회의 모두발언에서 “일상생활이나 산업현장에서 발생하는 외국인들에 대한 차별적 행위나 모욕적 표현은 이제 전 세계가 주목하는 ‘K-시대’에 대한민국의 국격을 떨어뜨리는 행위인 만큼 반드시 근절돼야 한다”면서 이같이 밝혔다.

또 이번 달 말 열리는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 거론, “이런 중요한 시기에 일부에서 외국인들에 대한 혐오 시위가 지속되고 있다”며 “외국인들에게 불안을 줄 뿐만 아니라 국내 중소상공인들 영업에 큰 지장을 주고 있어서 자해적 행위에 깊이 우려가 된다”고 언급했다.

이어 “각 부처에서는 외국인 관광객을 대상으로 하는 혐오와 차별을 조장하고 중소상공인 영업에 피해를 초래하는 일체의 행위에 대해 법과 원칙에 따라서 엄정하게 대응해주실 것을 부탁드린다”라고 주문했다.

김 총리는 그러면서 “의사 표현의 자유는 민주사회의 중요한 가치”라면서도 “그것은 타인의 권리와 안전을 침해하지 않는 범위에서 성숙하게 행사돼야 한다는 것은 민주시민들은 기본적으로 다 이해하고 있다”고 덧붙였다.

회의엔 김 총리 이외에 조현 외교부 장관과 윤호중 행정안전부 장관, 원민경 성평등가족부 장관, 윤창렬 국무조정실장, 유재성 경찰청장 직무대행 등이 참석했다.