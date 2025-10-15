APEC 준비기획단과 협약 G90·수소전기버스 등 지원

현대자동차그룹이 20년 만에 국내에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적인 개최를 위해 공식 의전차량을 지원한다.

현대차그룹은 외교부 APEC 정상회의 준비기획단과 ‘2025년 APEC 정상회의’와 ‘외교통상합동각료회의’ 차량 지원에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

현대차그룹은 행사 기간 동안 각국 정상과 배우자 의전을 위한 ▷G90 113대를 비롯, 장관급 인사 의전을 위한 ▷G80 74대 ▷유니버스 수소전기버스 3대 ▷유니버스 모바일 오피스 2대 등 총 192대의 차량을 제공, 성공적인 행사 진행에 힘을 보탠다는 계획이다.

APEC 정상회의는 아시아·태평양 지역 21개 회원 정상과 정부 대표단, 경제계 주요 인사들이 한 자리에 모여 경제·통상·외교 등의 분야별 현안과 미래를 논의하는 자리로, 올해는 오는 31일부터 11월 1일까지 양일간 경북 경주에서 개최된다.

특히 이번 APEC 정상회의는 2005년 APEC 정상회의가 부산에서 개최된 이후 20년 만에 국내에서 열리는 행사로, 한국이 의장국을 맡아 ‘우리가 만들어가는 지속가능한 내일: 연결, 혁신, 번영’을 주제와 중점과제로 진행된다.

정상회의에 앞서 오는 29~30일 APEC 회원 장관급 각료들이 모여 외교·통상 분야의 주요 현안과 협력 방안을 논의하는 외교통상합동각료회의도 경주에서 함께 열릴 예정이다.

현대차그룹은 주요국 정상·각료, 기업 최고경영자(CEO) 등이 한데 모이는 외교 무대에 글로벌 시장에서 품질과 경쟁력을 인정받은 현대차그룹 차량을 선보이며 우수한 상품성을 전 세계에 각인시키는 계기로 삼는다는 계획이다.

현대차그룹은 이달 인천에서 개최 예정인 ‘APEC 재무장관회의’와 ‘APEC 구조개혁장관회의’를 비롯, 지난 8월 부산에서 열린 ‘APEC 에너지장관회의’ 등 APEC 정상회의 외에도 올해 중 국내 여러 지역에서 진행되는 APEC 관련 고위급·장관급 회의에 연이어 의전차량을 제공 중이다. 서재근 기자