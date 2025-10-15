[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] BNK금융그룹이 최근 캄보디아에서 발생한 한국인 납치·감금 사건과 관련해 피해자 보호와 조기 송환을 위한 긴급 지원에 나섰다.

BNK금융그룹은 15일 BNK캐피탈 캄보디아 법인을 중심으로 주 캄보디아 한국대사관·영사관, 현지 한인회 등과 긴밀히 협조해 피해자 발생 의심 지역 정보를 공유하고 신속한 현지 지원 체계를 가동했다고 밝혔다.

BNK캐피탈은 약 1억원 규모의 긴급예산을 마련해 피해자의 항공료·숙박비 등 송환 비용과 구조활동에 필요한 차량 렌트비, 유류비, 통역비 등을 지원한다. 또한 귀국 피해자에게는 건강검진과 심리상담 등 사후 회복 프로그램도 제공할 예정이다.

이와 함께 BNK는 고액 아르바이트나 해외취업 사기 예방 홍보물을 제작해 캄보디아 공항에 배포하고, 현지 체류자 및 여행객을 대상으로 경각심을 높이는 예방 활동도 추진한다. 피해자가 부산은행 또는 경남은행의 고객이거나 가족일 경우에는 관계기관과 협력해 선제적 금융보호조치를 시행할 방침이다.

BNK금융그룹 관계자는 “국민의 생명과 안전을 지키는 일에 금융권의 사회적 책임이 예외일 수 없다”며 “이번 사태는 단순한 범죄를 넘어 국민의 생명과 직결된 사안인 만큼 그룹의 모든 가용 자원을 동원해 피해자 지원에 앞장서겠다”고 말했다.

한편 BNK금융그룹은 캄보디아 프놈펜에 BNK캐피탈 법인을 두고 있으며, 현지 17개 지점과 267명의 임직원이 근무하고 있다.