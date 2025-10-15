“당원 5.4만명 중복 데이터 확인…위법이면 강력 조치” “선출직 공직자 평가 분야·방법 의결…공천 제도 정리”

[헤럴드경제=한상효 기자] 더불어민주당 지방선거기획단 단장을 맡은 조승래 사무총장은 15일 “당원주권시대를 부정하고 왜곡하는 시도들이 확인되고 있다”며 “선거권과 당원권을 불법적으로 행사하는 시도는 발본색원하고 반드시 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

조 사무총장은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의가 끝난 이후 기자들과 만나 “만약에 공직 후보자, 혹은 공직 후보 출마를 예정하고 있는 사람들이 이런 시도를 했다면 출마 자격을 박탈하는 등 강력한 조치를 할 것”이라며 이같이 강조했다.

조 사무총장은 “이미 지난번 김경 시의원의 사례를 통해서 확인했다시피 특정 음식점을 중심으로 해서 다수의 당원이 주소지가 돼 있는 사례는 확인됐고, 최근에는 어느 지역에서 한 아파트의 관리 사무소에 많은 당원들의 주소가 이전되어 있는 것을 확인했다”며 “그래서 전화번호, 주소지, 계좌의 중복 여부를 검색해서 5만4000명의 중복 데이터를 현재 확인했고, 조사를 통해 위법하거나 부당한 선거권 행사 시도가 확인된다면 단호하게 조치하겠다”고 말했다.

그는 “이 작업은 일일이 당사자가 통화도 해야 하므로 시간이 걸리는 문제라서 이번 주부터 착수해 진행하면 아마 한 달 남짓 시간이 걸릴 것 같다”며 “그렇게 해서 정리된 부당한 선거권 행사 시도에 대해서는 당원권 자격 정지 등을 통한 조치를 하겠다”고 설명했다.

조 사무총장은 “불법적인 선거권·당원권 행사 시도에 관해서는 늦어도 12월 초까지는 당원 자격 심사위원회를 열어서 정리하겠다”며 “만약 위법한 행위가 확인되면 출마 자격 박탈과 그 관여자들은 중징계까지 할 생각”이라고 거듭 강조했다.

아울러 조 사무총장은 “오늘 선출직 공직자 평가위원회의 평가 분야와 평가 방법에 대해서 최고위원회의의 의결이 있었고, 17일 (열릴) 당무위원회 안건을 부의하는 절차가 진행됐다”고도 밝혔다.

그는 “이 과정을 통해서 선출직 공직자에 대한 평가 작업이 본격적으로 진행되는데, 내년 1월 20일까지 완료하는 것을 목표로 현재 선출직 공직자에 대한 평가 작업을 진행한다”며 “이 평가 결과는 다음 공천관리위원회에 그대로 인계해 공천 과정의 자료로 활용할 것”이라고 말했다.

조 사무총장은 “지방선거기획단은 이번 주 19일 공천 제도 분과 회의를 열어서 공직 후보자에 대한 심사 평가 기준·심사 및 경선 방법·가감산 기준과 관련한 공천 제도 논의를 진행할 것”이라며 “거기에서 안이 어느 정도 정리가 될 것이고 바로 전체회의, 최고위원회의 보고 등을 통해 10월까지 공천 제도에 대한 안을 정리해 나가겠다”고 했다.

또한 “당비 납부자 중에서 일시적 사유들로 인해서 체납된 분들이 계시는데, 이런 분들에 대해서도 체납 안내를 해드리고 당원권을 회복하는 조치도 동시에 진행하겠다”고 덧붙였다.