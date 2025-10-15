16~19일 해남 파인비치서 대회 개최 6만여 명 갤러리 대상 홍보 부스 운영

[헤럴드경제=신혜원 기자] BS한양, BS산업 등이 속한 BS그룹은 오는 16일부터 19일까지 해남 파인비치에서 개최되는 BMW 레이디스 챔피언십 미국여자프로골프(LPGA) 대회에 맞춰 솔라시도 도시개발 추진 계획과 에너지 미래도시 등 미래 비전을 알린다고 15일 밝혔다.

BS그룹은 이번 대회에 맞춰 솔라시도CC에 위치한 홍보관을 리뉴얼하고, 홈페이지를 기존 정보 제공형에서 토지 분양, 기업 및 투자 유치, 주택 분양 등 기업간 거래(B2B)·기업과 소비자간 거래(B2C) 기능을 대폭 강화한 실무 중심형 플랫폼으로 전면 개편했다.

대회 기간 동안 약 6만여 명의 대회 관계자와 갤러리들을 대상으로 솔라시도 홍보 부스를 운영한다. 부스에서는 솔라시도의 투자 가치와 사업 잠재력 등 다양한 콘텐츠를 소개하며, 현장 체험 이벤트와 홍보 영상 상영을 통해 기업 관계자, 투자자, 정책결정자 등에게 솔라시도를 효과적으로 알린다는 계획이다.

특히 이번 LPGA 대회가 솔라시도가 위치한 해남에서 개최되는 만큼, BS그룹은 최근 새롭게 수립한 에너지 미래도시 비전과 구체적인 도시개발 계획을 본격적으로 알리고 투자유치에 나선다는 방침이다.

솔라시도는 전남 해남군 총 2090만㎡(632만평) 부지에서 전라남도, 해남군과 BS한양, BS산업이 속한 BS그룹 등이 함께 추진하는 대규모 민관협력 도시개발사업이다.

BS그룹은 솔라시도의 비전을 ‘산업지도 재편과 지역균형발전, 에너지 전환을 동시에 실현할 수 있는 전략적 대안 도시’로 새롭게 정립했다. 글로벌 에너지전환, 인공지능(AI) 혁명 등 변화 속에서, 솔라시도를 첨단산업과 정주환경을 고루 갖춘 대한민국 제1호 에너지 미래도시로 조성한다는 목표다.

BS그룹은 비전 실현을 위해 ▷K-재생에너지 대표 도시(재생에너지 생산, 유통, 소비 전 과정이 이루어지는 도시, 기후변화 대응 도시) ▷AI 산업도시(AI데이터센터 집적화단지 조성, 자율주행, 로봇 서비스, 비대면 진료 등 AI 도시 운영 플랫폼이 갖춰진 도시) ▷교육, 마이스(MICE) 도시(국제 규모 컨벤션타운, 호텔, 골프장, 교육기관을 갖춘 도시) ▷신환경 정원도시(전남 최초 정원형 식물원 ‘산이정원’ 중심, 생태 보전과 도시개발 조화로 도시 전체가 정원이 되는 도시)를 4대 컨셉으로 정했다.

BS그룹은 이러한 비전과 컨셉을 바탕으로 RE100 산업단지와 AI 인프라 조성을 통한 ▷‘첨단산업 거점 구축’, 주거·교육·의료·문화 등 ▷‘정주환경을 갖춘 자족형 도시 조성’이라는 두 축으로 도시개발 추진을 본격화하고 있다.

실제로 솔라시도는 약 5.4GW 규모의 태양광 전력을 RE100 산업단지와 AI데이터센터에 직접 공급하는 지산지소 에너지 자립 모델이 구현될 예정이다. 지난해 6월 기회발전특구 지정과 올해 5월 분산에너지 특화지역 최종 후보지 선정으로 정책적 지원 기반도 갖췄다. 또한 약 1만5000가구 규모의 공동주택, 골프앤빌리지, 시니어 레지던스 등 특화 주거단지를 조성할 계획이며, 미국 명문 사립학교 RCS 국제학교 유치, 대학병원급 의료시설 등 정주 인프라 구축도 추진될 예정이다.

BS그룹 관계자는 “솔라시도가 새롭게 수립한 도시개발 비전과 컨셉을 토대로 정부의 탄소중립 정책과 AI 3대 강국 비전에 부합하는 국가 전략거점으로서, 산업구조 전환과 국가 균형발전에 동시에 기여하는 새로운 도시모델이 될 것”이라며 “민관협력 사업인만큼 전라남도, 해남군 등 지자체와 긴밀히 협의하고 상호 협력하며 도시개발을 성공적으로 추진하겠다”고 밝혔다.