[헤럴드경제=책상우 기자] 동탄신도시 한 오피스텔에서 30대 남성이 50대 배달기사를 흉기로 찔렀다. 피의자는 ‘술에 취해 기억이 나지 않는다’고 진술한 것으로 알려졌다.

15일 경기 화성동탄경찰서는 살인미수 혐의로 현행범 체포된 A씨에 대해 이날 중 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 6시 30분경 자신이 거주하는 화성시 오산동 오피스텔 건물 복도에서 승강기를 기다리던 배달기사인 50대 남성 B씨의 복부를 흉기로 찔러 중상을 입힌 혐의를 받고 있다.

B씨는 곧바로 병원으로 옮겨져 긴급 수술을 받고, 현재는 의식을 회복한 것으로 전해졌다.

주민 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 체포했다.

당시 A씨는 술에 만취한 상태에서 홀로 사는 자기 집에서 흉기를 들고 나가 범행한 것으로 조사됐다. A씨와 B씨는 서로 모르는 사이로, B씨가 A씨 집에 배달을 가지는 않은 것으로 파악됐다.

A씨는 B씨를 범행 대상으로 삼은 이유에 대해 “너무 술에 취해서 기억이 나지 않는다”고 진술한 것으로 전해졌다.

A씨에 대한 마약 간이시약 검사 결과는 음성이었다.

경찰 관계자는 “A씨는 과거 정신병력으로 치료를 받은 이력도 없다고 진술했다”며 “다른 정황 증거 등을 토대로 범행 동기를 다각도로 살피고 있다”고 말했다.