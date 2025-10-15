LG 프라엘 후속작

[헤럴드경제=전새날 기자] LG생활건강이 새롭게 전개하는 뷰티 디바이스 브랜드 ‘LG 프라엘’은 두번째 신제품 ‘수퍼폼 써마샷 얼티밋(사진)’을 출시했다고 15일 밝혔다.

지난 6월 LG생활건강은 LG전자로부터 LG 프라엘(Pra.L) 브랜드와 자산을 양수했다. 이후 첫 뷰티 디바이스인 ‘수퍼폼 갈바닉 부스터’를 선보였다.

새로 나온 수퍼폼 써마샷 얼티밋은 고주파를 기반으로 전기 자극으로 화장품 유효성분의 침투를 돕는 일렉트로포레이션, 미세전류 등 다양한 기능을 갖췄다. 16개 주파수의 고주파가 피부 속 깊은 곳의 콜라겐 생성과 탄력 개선을 촉진한다. 고주파와 일렉트로포레이션 동시 출력도 가능하다.

피부 광채 개선을 위한 ‘글로우(GLOW) 모드’, 탄력 생성에 중점을 둔 ‘펌(FIRM) 모드’ 등 5가지 기능이 있다. 신제품과 함께 공개한 ‘LG 프라엘 앱’에서는 피부 고민에 맞춘 최적의 디바이스 사용법과 맞춤형 관리법을 제공한다. 사용 리포트를 통해 평소 사용 습관을 점검할 수 있다.

LG 프라엘 관계자는 “신제품은 나이가 들수록 동시다발적으로 나타나는 각종 피부 노화 징후에 대응할 수 있도록 설계한 미용기기”라며 “전용 화장품인 ‘글래스라이크’ 라인과 함께 사용하면 광채와 탄력 관리를 할 수 있다”고 말했다.