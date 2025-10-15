‘Npay biz’ 전용 금융상품 패키지 출시 사업자 정산·지출·대출 원스톱 관리

[헤럴드경제=정호원 기자] 네이버페이가 신한은행과 함께 사업자들이 정산, 결제, 대출을 한 번에 관리할 수 있는 전용 통합 금융 서비스를 선보였다.

양사는 15일 네이버 비즈니스 이용자를 위한 통합 관리 플랫폼 ‘Npay biz’ 전용 금융상품 패키지를 출시했다. ‘Npay biz 신한통장·카드·대출’은 플랫폼을 통해서만 가입할 수 있으며, 세 가지 상품을 모두 이용하면 업계 최고 수준의 혜택을 받을 수 있다.

‘Npay biz’는 약 350만 명의 스마트스토어·스마트플레이스·네이버페이 사업자가 사업 현황과 정산·지출·대출을 한눈에 관리할 수 있는 플랫폼이다. 정책 지원금이나 미수령 국세 환급금 조회 등 편의 기능도 포함됐다. 이 서비스는 지난해 9월 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 지정받았다.

‘Npay biz 신한통장’을 정산계좌로 지정하고 ‘Npay biz 신한카드’를 연결하면 연 1.8%, 거래 이력이 없는 신규 고객은 최대 연 2.3%(세전)의 금리를 적용받는다. 금액 한도 제한이 없는 점도 특징이다. ‘Npay biz 신한카드’는 전월 실적 조건 없이 사업 관련 결제 시 1~1.5% 포인트를 적립하며, 4대 보험·전기요금 등 필수 경비 결제액에 따라 최대 3만 포인트를 추가로 받을 수 있다.

‘Npay biz 신한대출’은 최대 1억원 한도로, 마이너스통장 기능을 지원하며 중도상환수수료 등이 면제된다. 오는 12월까지 ‘Npay biz 신한통장’과 ‘Npay biz 신한카드’를 가입·연결한 선착순 10만명을 대상으로 최대 5만 포인트를 지급하고, 3만원 이상 결제 시 매달 100명에게 100만 포인트를 지급하는 프로모션이 진행된다. ‘Npay biz 신한카드’로 네이버 검색광고용 비즈머니를 5만원 이상 충전하면 5만원 상당의 비즈머니를 추가로 지급한다. 국세·지방세 납부 시 2~3개월 무이자할부가 적용되며, 4대 보험 자동납부 수수료도 면제된다.

Npay 이미영 페이인프라&비즈서비스 책임리더는 “이번 협업으로 네이버 사업자들이 효율적인 비즈니스 관리와 금융 혜택을 동시에 누릴 수 있게 됐다”며 “‘Npay biz’를 사업자 성장의 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.