단장 김병주 홍기원·황명선·임호선 의원 참여 “李정부 국민 생명·안전 지키는 데 최선” “영사조력법·청년고용촉진특별법 개정 추진”

[헤럴드경제=주소현·한상효 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 15일 “김병주 최고위원을 단장으로 재외국민안전대책단을 설치해 해외 취업사기 실태를 철저히 파악하고 신고 절차 간소화, 외교부와 경찰 현지 치안당국간 공조 강화 등 정부 대응을 적극 지원하겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “김 최고위원 등을 캄보디아에 급파하기로 했다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “대한민국 청년의 캄보디아 납치 사망 사건은 매우 위중한 일”이라며 “최근 한국인을 대상으로 한 취업 사기, 납치·감금 범죄가 잇따르며 국민적 우려가 크다. 전국 각지에서 실종 신고도 이어지고 있다”고 말했다.

이어 정 대표는 “가장 시급한 것은 피해 국민의 신속한 구조다. 정부가 오늘 캄보디아 현지에 합동 대응팀을 파견한다”며 “캄보디아 당국과 긴밀히 공조해 피해 국민을 반드시 구해내고 범죄 재발을 막기 위한 협력 체계도 구축하기 바란다”고 했다.

정 대표는 “이재명 정부는 국가의 책무인 국민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하고 있다”며 “민주당도 집권 여당으로서 사태 해결에 총력을 다하겠다”고 강조했다. 또 “재외국민 안전에 대해서도 반복적이고 철저한 점검이 필요하다”며 “현지 안전 인력 확충, 영사조력법 개정 등을 통해 우리 동포의 생명과 안전을 지키는 데에도 민주당이 앞장서겠다”고 했다.

아울러 정 대표는 “무엇보다 이번 사태의 근본적인 원인은 청년 구직난”이라며 “민주당은 지난달 정부가 발표한 청년 일자리 대책, 일자리 첫걸음 보장제 실질적 성과를 낼 수 있도록 적극 지원하겠다. 청년고용촉진특별법 개정을 통해 구직 의지를 잃은 청년들을 지원할 수 있는 법적 기반도 마련하겠다”고 덧붙였다.

김 최고위원도 “캄보디아에 납치·구금된 청년들이 안전하게 조국의 품으로 돌아올 수 있도록 가용 가능한 모든 방안을 강구하겠다”며 “민주당은 우리 국민이 해외에서 도움을 요청할 경우 즉시 구조할 수 있게끔 관련 제도와 인력, 예산 편성을 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.

김 최고위원은 윤석열 정부에 캄보디아 한국인 납치·감금 사태 책임을 물었다. 김 최고위원은 “지난해 한국인 대상 범죄 증가에 따라 캄보디아 경찰 주재관 증원 요청이 있었지만 윤석열 정권의 외교부가 묵살했다고 한다”며 “국민 보호에무책임한 윤석열 정권의 행태에 울화통이 터진다”고 비판했다.

김 최고위원은 “더욱이 윤석열 정권 농림축산식품부는 캄보디아에 60억원 규모의 농업 공적개발원조(ODA) 사업을 추진했다. 그런데도 캄보디아 정부는 한국인 범죄 피해 급증에 대해 미온적인 태도를 보이고 있다”며 “윤석열식 ‘바보 외교’는 끝내야 한다”고 말했다.

민주당이 이날 발족하는 당 차원의 재외국민안전대책단은 육군 대장 출신의 김 최고위원이 단장, 외교관 출신 홍기원 의원, 최고위원 황명선 의원, 경찰 출신 임호선 의원이 참여한다. 민주당 재외국민안전대책단은 이날 캄보디아로 출국한다.