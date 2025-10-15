야외 런웨이 패션쇼도 개최

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 지역상권 활성화를 위해 ‘제29회 목동로데오 패션거리 문화축제’를 개최한다고 밝혔다.

‘목동로데오 패션거리’는 아웃도어복·캐주얼복·골프복 등 다양한 의류 상설할인 매장들이 밀집된 지역이다. 이번 축제는 ‘패션&리스타일(Re:Style)’을 주제로 ▷패션존 ▷미식존 ▷체험존 ▷예술존 등 4개 테마존으로 구성해 다양한 프로그램을 선보인다.

‘패션존’에서는 이번 축제의 하이라이트인 목동로데오 상점가 의류협찬으로 진행되는 야외 런웨이 패션쇼가 열린다. 구민 모델과 전문 모델이 함께 무대에 올라 패션 트렌드를 선보일 예정이다. 유가영·성유빈·박미경 등 초청가수 공연도 이어져 흥겨운 분위기를 더한다.

‘미식존’에서는 푸드트럭, 수제맥주, 카페디저트 등 다채로운 먹거리 부스가 운영되며, 청년점포가 함께 참여해 젊고 활기찬 분위기를 연출한다.

‘체험존’은 젠지세대를 위한 K-패션 소품 만들기·K-Pop 아이돌 메이크업 부스, 중·장년층 대상 믹스매치 코디를 제안하는 시니어 스타일 라운지 등 세대 맞춤형 프로그램으로 채워진다.

‘예술존’에서는 쥬얼리·패브릭·오브제 등 핸드메이드 수공예 마켓과 주민참여형 버스킹 공연, 포토존이 마련돼 축제의 감성과 즐거움을 더할 예정이다.

특히, 올해 신설된 ‘지속가능패션 부스’에서는 굿윌스토어 양천점과 협업해 의류를 기부하면 현장에서 기부영수증을 발급한다. 단추교체·바짓단 줄이기 등 간단한 옷 수선 코너 등도 운영한다.

이기재 양천구청장은 “목동로데오 패션거리 문화축제는 패션과 문화, 그리고 사람 간의 소통이 살아 있는 지역 대표 행사”라며 “앞으로도 주민과 상인이 함께 만드는 축제를 통해 지역경제에 활력을 불어넣고, 양천구만의 특색 있는 상권문화를 확산해 나가겠다”고 밝혔다.