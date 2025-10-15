[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 PB(자체브랜드) ‘PBICK(피빅)’이 리뉴얼 5개월 만에 누적 판매량 3000만개를 돌파했다고 15일 밝혔다.

CU는 편의점의 핵심 경쟁 요소인 상품력을 강화하기 위해 지난 5월 10년 만에 PB를 기존 HEYROO에서 PBICK으로 교체했다. 저렴한 가격대가 장점이다. PBICK은 편의점에서 상품을 결제할 때 들을 수 있는 바코드 소리를 모티브로 삼아 ‘매일이 즐거워지는 소리’라는 의미를 담았다.

PBICK 상품은 리뉴얼 후 5개월 만에 누적 판매량 3000만개를 돌파했다. 매출도 650억원을 넘어서 빠르게 성장하고 있다.

가장 높은 판매량을 기록한 상품은 ‘닭가슴살 득템’ 시리즈로 페퍼, 오리지널, 훈제 3종이 나란히 상위권을 차지했다. 국내산 닭을 사용함에도 개당 1900원으로 저렴해 고객들의 꾸준한 수요를 이끌고 있다.

CU PB 상품 매출도 지속 성장세를 보이고 있다. 2023년 17.6%, 2024년 21.8%, 2025년(1~9월) 19.1%로 3년 연속 두 자릿수 신장률을 기록하고 있다. 전체 상품에서 PB 상품이 차지하는 매출 비중도 29.3%로 높다.

CU는 스낵류 시작으로 HMR(간편식), 육가공류, 음료, 화장지 등 빠르게 상품군을 확장하고 있다. 현재 다양한 카테고리에서 120종 이상 PB 상품을 판매 중이다.

유선웅 BGF리테일 상품본부장은 “PBICK은 고객이 체감할 수 있는 ‘합리적인 가격’과 ‘확실한 품질’을 모두 갖춘 대표 브랜드로 자리매김하고 있다”며 “CU는 앞으로도 편의점 PB 시장의 트렌드를 선도하며 고객이 신뢰할 수 있는 생활밀착형 PB 브랜드로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.