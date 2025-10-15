김승연 회장 지시로 2000년 시작, 올해로 26년째 “한화 사회공헌 철학 ‘함께 멀리’ 상징”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화그룹이 시각장애인 대상 내년도 점자달력을 배포한다고 15일 밝혔다.

한화 점자달력은 한 시각장애인이 달력 사용에 어려움을 호소한 이메일을 읽은 김승연 회장의 지시로 지난 2000년부터 시작돼, 올해로 26년째다. 제작 첫 해 5000부 배포를 시작으로 올해는 4만부를 배포한다. 누적 제작 부수는 100만부다.

한화 점자달력에는 일반 달력에 점자를 추가해, 점자와 묵자(비점자)가 표기돼 있다. 장애인과 비장애인 구분 없이 함께 사용할 수 있다는 의미를 담았다. 점자달력 전담업체 ‘도서출판 점자’ 김동복 대표는 “장애인과 비장애인이 서로를 이해하고, 차별 없는 문화를 만드는데 큰 역할을 하고 있다”고 말했다.

한화 관계자는 “누적 100만부 제작은 시각장애인 지원에 있어 매우 뜻깊은 성과이며, 한화와 사회구성원 모두가 함께 만들어낸 한화그룹 사회공헌 철학인 ‘함께 멀리’의 상징”이라며 “앞으로도 장애와 비장애의 경계를 넘어 모두가 존중받는 사회로 나아가는 밑거름이 될 것”이라고 말했다.

내년도 한화 점자달력 신청 접수는 이날부터 오는 11월 15일까지다. 배포는 12월까지 이뤄진다. 시각장애인 관련 기관 및 단체는 한화그룹 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 시각장애인 개인신청은 전화를 통해 신청할 수 있다.