[헤럴드경제=김성훈 기자] 대전에서 술에 취해 난동을 부리고 경찰을 폭행한 20대의 남성들이 테이저건 등으로 제압되는 영상이 공개됐다.

대전경찰청은 14일 유튜브에 ‘육체가 정신을 지배한 자, 이것으로 제압한 경찰관?’이라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에는 8월 13일 오전 2시께 대전 둔산동 번화가에서 음주 난동을 벌이는 남성 A 씨와 B 씨를 경찰이 제압하는 모습이 담겼다.

이들은 당시 술에 취해 행인들에게 시비를 걸고 길에 드러누워 차량 통행을 방해하며 소란을 피웠다.

경찰은 신고를 받고 현장에 출동했으나 두 사람은 협조하지 않았고, A 씨는 급기야 욕설을 하고 경찰을 밀쳐 넘어뜨린 뒤 짓누르기까지 했다. 경찰관 3명이 달라붙었지만, 워낙 몸집이 커 제압이 쉽지 않았다.

결국 경찰은 테이저건을 몸에 밀착시켜 전기 충격을 주는 ‘스턴 기능’으로 남성을 주저앉혔다. 그러나 남성의 저항은 이어졌고, 또 한 번 스턴 기능을 쓰고서야 남성은 도로 위에 엎드린 채 제압됐다.

이 과정에서 B 씨도 격렬하게 저항했지만 경찰관 한 명이 그를 몸으로 막아섰다.

경찰은 두 사람을 현행범으로 체포했고, 공무집행방해 등의 혐의로 검찰에 불구속 송치했다.