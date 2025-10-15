AI CRM 선도기업…드림포스 2025 키노트 발표 차세대 플랫폼 ‘에이전트포스 360’ 공개 엔터프라이즈급 AI 에이전트 구축·배포·관리 판도라, AI 에이전트 ‘젬마’로 맞춤 서비스 제공

[헤럴드경제(샌프란시스코)=권제인 기자] “대규모 언어모델(LLM)은 대단하지만, 완벽하진 않다. 인간과 AI 에이전트가 협업해야 효율적인 조직을 만들 수 있고, 이를 ‘에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)’라고 부른다”

마크 베니오프 세일즈포스 회장 겸 최고경영자(CEO)는 14일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 최대 IT 연례행사 ‘드림포스(Dreamforce) 2025’ 기조연설에서 차세대 플랫폼 ‘에이전트포스 360(Agentforce 360)’을 공개하며 에이전틱 엔터프라이즈의 시대가 될 것이라고 예고했다.

에이전틱 엔터프라이즈는 AI가 사람을 대신하는 것이 아니라, 사람의 역량을 한층 높여주는 새로운 업무 모델이다. 이 체계 안에서 모든 팀은 24시간 멈추지 않는 지능형 조직으로 운영된다. 영업 기회는 놓치지 않고, 서비스는 중단 없이 이어지며, 모든 직원은 함께 일하는 AI 파트너를 통해 더 빠르고 정확하게 판단하고 실행할 수 있다.

베니오프 CEO는 “소비자들은 오픈AI의 챗GPT를 비롯해 AI 서비스를 적극적으로 활용하지만, 기업은 그렇지 못한 ‘에이전틱 격차(Agentic divide)’가 발생하고 있다”며 “데이터를 올바르게 정비하고 통합된 솔루션, 우선순위 정립, 거버넌스가 있어야 기업에서도 AI가 제대로 작동할 수 있다”고 말했다.

이어 “에이전트포스360은 에이전트, 데이터를 하나의 신뢰할 수 있는 플랫폼으로 연결해 모든 직원과 기업이 그동안 불가능하다고 여겼던 성과를 실현할 수 있도록 돕는다”며 “우리는 지금 AI가 인간의 잠재력을 전례 없이 확장시키는 ‘에이전틱 엔터프라이즈’의 시대로 나아가고 있다”고 덧붙였다.

에이전트포스 360은 세일즈포스의 ▷에이전트포스 360 플랫폼 ▷데이터360 ▷커스터머 360 앱 ▷슬랙을 유기적으로 결합한 생태계로, 에이전트는 철저한 거버넌스와 신뢰할 수 있는 데이터 위에서 작동하게 된다. 에이전트포스 360 플랫폼을 통해 엔터프라이즈급 AI 에이전트를 구축·배포·관리할 수 있도록 지원하며, 데이터360으로 모든 에이전트에 상황적 맥락과 신뢰할 수 있는 데이터를 제공한다.

이날 키노트에는 ▷윌리엄 소노마 ▷판도라 ▷펩시코 ▷페덱스 ▷델 테크놀로지스 등 5개 고객사가 에이전트포스를 활용해 에이전틱 엔터프라이즈를 구현한 사례를 발표했다.

글로벌 주얼리 브랜드 판도라는 ‘에이전트포스 커머스(Agentforce Commerce)’와 ‘에이전트포스 보이스(Agentforce Voice)’를 활용해 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 데모를 선보였다. 판도라는 개인 쇼핑 도우미 ‘젬마’를 통해 맞춤형 제품을 추천하고, 근처 매장에서 클리닝 서비스를 받을 수 있도록 안내했다. 판도라의 고객센터에 전화해 “팔찌를 세척하고 싶다”고 요청하자 젬마는 가까운 매장 위치와를 안내하고 서비스 예약을 잡았다.

아시나 카니우라 펩시코 글로벌 전략 및 전환 담당 부사장은 “마케팅, 세일즈, 서비스, 현장 등 기업 전반의 모든 업무를 세일즈포스와 함께 통합하고 있다”며 “2026년까지 ‘에이전틱 퍼스트(Agentic First)‘ 기업이 돼 모든 단계에서 AI와 인간이 함께 일하는 구조를 만드는 것이 목표”라고 설명했다.

한편 올해 23회째를 맞은 드림포스 2025는 오는 16일까지 3일간 샌프란시스코 모스콘 센터(Moscone Center) 일대에서 진행된다. 총 1800개 이상의 세션이 열리며, 150개국 이상에서 4만5000명의 IT·투자 업계 관계자와 파트너사 참여한다. 특히, 순다 피차이 알파벳 CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 앤드루 응 스탠퍼드대 교수 등을 포함해 115명이 연사로 나설 예정이다.