국감서 영풍그룹 대표에 “법 기술로 조업정지 회피…나쁜 집단” 강도 비판

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 강득구 더불어민주당 의원(안양만안)은 14일 “경북 봉화군 석포면에 있는 영풍 석포제련소의 토양오염 정화 가능성에 대한 객관적인 조사를 통해 제련소 이전 문제를 매듭지어야 한다”고 밝혔다.

국회 기후 에너지 환경노동위원회 소속인 강 의원은 이날 국회에서 열린 기후 에너지환경부 국정감사에서 영풍그룹 김기호 대표를 상대로 석포제련소의 환경오염 문제를 집중적으로 추궁했다.

강 의원은 “환경부의 통합환경허가 조건에도 불구하고 석포제련소가 이를 지속해서 위반하고 있다”며 “정부가 조업정지 명령을 내려도 소송 등 각종 법 기술을 통해 이를 지연시키는 아주 나쁜 집단”이라고 강하게 비판했다.

그는 “석포제련소는 낙동강 상류에 위치해 1,300만 영남 주민의 식수원에 직접적인 영향을 미치고 있다”며 “토양오염에 대한 객관적 실태조사가 필요하다”고 강조했다. 이에 김기호 대표는 “조사에 응할 용의가 있다”고 답했다.

강 의원은 “만약 공장이 가동 중인 상태에서는 정화가 불가능하다는 결과가 나온다면, 영풍 이사회가 아닌 환경부가 입장을 정리해야 한다”고 주장했다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 이에 대해 “적극 검토하겠다”고 밝혔다.

또 강 의원은 “현재의 경북 TF만으로는 문제 해결에 한계가 있다”며 “환경부 차원의 TF 구성이 필요하다”고 제안했고, 김 장관은 “적극 검토하겠다”고 답했다.