14일 변호인 접견서 의사 표명…23일 대면조사 무산될 듯

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울구치소에 수용된 윤석열 전 대통령이 이명현 순직해병 특검팀의 소환 요구에 불응할 전망이다.

14일 법조계에 따르면 윤 전 대통령은 이날 변호인과의 접견에서 해병특검 출석 조사에 응하지 않겠다는 의사를 내비친 것으로 나타났다.

윤 전 대통령 측 변호인은 연합뉴스와의 통화에서 “23일 출석 조사에는 응하지 않을 예정”이라고 전했다.

다만 특검팀이 구치소 방문조사를 추진한다면 이에 응할지 검토할 수 있다고 의사를 보였다.

특검팀에 관련 의견서를 제출할지 여부는 논의되지 않은 것으로 알려졌다.

앞서 특검팀은 윤 전 대통령에게 피의자 신분으로 오는 23일 서초동 사무실에 출석하라는 요구서를 전날 보냈다.

윤 전 대통령은 채상병 사건 수사 외압 및 이종섭 전 국방부 장관 호주 도피 의혹과 관련해 직권남용 및 범인도피 혐의를 받고 있다.

윤 전 대통령은 지난 7월 재구속 이후 내란·김건희 특검팀 조사는 물론 내란 재판에도 불응하는 등 비협조적인 태도를 보여왔다.

특검팀은 윤 전 대통령이 소환에 계속 불응할 경우 교정공무원 지휘권을 적극 활용해 구인하는 방안을 적극적으로 검토할 예정이다.

정민영 특검보는 전날 정례 브리핑에서 교정공무원 지휘권에 대해 “(윤 전 대통령이) 출석을 계속 하지 않으면 저희가 고려할 수 있는 여러 수단 중 하나일 수 있을 것 같다”고 밝혔다.

개정 채상병 특검법은 특별검사의 직무범위 중 하나로 ‘교정시설 수용자에 대한 법원의 영장 집행을 위한 교정공무원에 대한 지휘권’을 포함하고 있다. 이에 따라 채상병 특검은 교정공무원 지휘권을 활용해 보다 적극적으로 윤 전 대통령 구인에 나설 수 있을 것으로 보인다.