조지아 와인과 음식 페어링 등 축제의 장 파파스쿠아 주한대사, 조지아 문화 알려

[헤럴드경제=조범자 기자] ‘8000년 역사’ 조지아 와인의 정통성과 우수성을 확인한 ‘2025 조지아 와인 페스티벌’이 성황리에 개최됐다.

조지아 국립 와인 기관인 조지아 내셔널 와인 에이전시가 주최하고 국내 와인 전문 미디어 와인21(Wine21)이 주관한 이번 행사는 지난 13일 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다.

조지아 와인 마스터 클래스와 조지아 와인 시음회에는 업계 관계자와 전문가들이 참석해 다양한 조지아 와인을 시음했다.

저녁에 개최된 ‘2025 조지아 와인 페스티벌’에는 약 200여 명이 참석해 블라인드 테이스팅과 퀴즈 등 다양한 프로그램에 참여하며 풍성한 시간을 보냈다.

특히 타라쉬 파파스쿠아 주한 조지아 대사가 전통 의상을 입고 참석해 축하 인사를 했다. 그는 “양국의 관계가 정치, 경제, 문화, 관광 등 모든 분야에서 활발하게 성장하고 있다는 점을 기쁘게 생각한다”며 “이번 페스티벌을 통해 조지아의 토착 품종으로 만든 다양한 와인 중 취향에 맞는 와인을 발견하길 바란다”고 전했다.

조지아의 고대 전통 양조용 토기인 ‘크베브리(Qvevri)’를 활용한 양조 방식은 2013년 유네스코 무형문화유산으로 등재된 바 있다. 이번 행사에는 크베브리에서 양조한 와인을 비롯해 다양한 조지아 토착 품종으로 만든 와인들이 소개돼 많은 참가자들의 관심을 끌었다.

조지아 내셔널 와인 에이전시의 마리암 메트레벨리는 “불과 5~6년 전만 해도 조지아 와인은 한국에 거의 알려지지 않았지만, 최근 몇 년 사이 한국으로 수출이 꾸준히 증가하고 한국 소비자들의 관심 또한 크게 높아지고 있다”고 했다.