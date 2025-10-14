[헤럴드경제=이상섭 기자] 김병주 MBK파트너스 회장이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 공정거래위원회 등에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 의원들의 질문을 듣고 있다.
입력 2025-10-14 16:06:11
여전한 신축 아파트 품귀 현상, 수요자들 “연내 분양시장 적극 공략”
공급물량 절벽 현실화… 올해 전국 아파트 입주물량, 전년 대비 약 72.76% 수준 분양가는 가파른 오름세… 신축 대단지 ‘두산위브더제니스 청주 센트럴파크’ 눈길 최근 연내 분양 단지에 대한 관심이 높아지고 있다. 올해 아파트 공급 물량이 급감해 ‘역대급 공급 절벽’이라는 평가가 나오는 가운데, 신축 아파트 분양가는 공사비 상승 등의 이유로 가파른 오름세를
“1000만→고작 1만명, 이건 너무 심했다” 날벼락 맞더니…하루 만에 넷플릭스 2위, 무슨 일이
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 흥행에 참패했던 영화들이 줄줄이 넷플릭스로 향하면서 역주행을 하고 있다. 지난해 1000만 영화들이줄줄이 나왔던 시기에 개봉 고작 1만여명의 관객을 동원하며, 흥행에 크게 실패했던 ‘타로’가 넷플릭스 공개 불과 하루만에 2위까지 올랐다. 넷플릭스에 따르면 12일 기준 ‘대한민국의 톱 10 영화’ 순위에서 ‘타로’는 2위를 차지했다. 개봉 당시 1만여명에 불과했던 작품이 공개 직후 넷플릭스 2위에 오르며 예상 밖 반전을 만들어낸 것이다. OTT 공개 이후 입소문을 타며 “이게 왜 극장에선 못 떴지?”라는 반응이 이어지고 있다. ‘타로’는 2024년 6월 14일 개봉한 작품으로 94분 분량의 19금 공포영화로, ‘한순간의 선택으로 뒤틀린 타로카드의 저주에 갇히는 인물들’을 그린다. 결국 ‘타로’의 역주행은 플랫폼 시대의 새로운 생명력을 보여준다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는 플랫폼인 만큼, 관람 진입이 낮다. 특히 넷플
“재미없어 버렸더니” 방송사 ‘망연자실’…시청률 고작 1% 예능, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제=박영훈 기자] “어떻게 이런 일이” 방송에서 1%대 저조한 시청률을 기록한 예능이 넷플릭스에선 폭발적인 반응을 얻으며 1위까지 올랐다. 넷플릭스로 자리를 옮겨 선보인 추리 예능 ‘크라임씬 제로’가 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위, 글로벌 톱10 시리즈 비영어 부문 10위에까지 올랐다. ‘크라임씬’ 시리즈는 플레이어들이 살인사건의 용의자와 탐정이 돼 범인을 추리하는 포맷으로 방송에서 처음 시작됐다. 추리극과 롤플레잉을 결합한 독창적 형식으로 마니아층을 형성했지만, 시청률은 고작 1~2%대에 불과했다. 지난해 티빙 ‘크라임씬 리턴즈’로 부활했고, 결국 넷플릭스에서 제작을 맡으며 대박을 냈다. 한층 커진 스케일과 촘촘해진 서사로 뜨거운 호응을 얻었다. ‘크라임씬 제로’는 지난달 23일 ‘폐병원 살인사건’ 에피소드를 시작으로 마지막편까지 차례대로 공개됐다. ‘크라임씬 제로’는 공개 첫 주(9월 22~28일) 110만 시청 수와 590만 시청 시간을 기록하며 국내 넷플릭스 톱1
