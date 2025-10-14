[헤럴드경제=김성훈 기자] 우리 국민이 캄보디아에 갔다가 납치·감금 등의 피해를 보는 일이 잇따르는 가운데, 부산과 인천에서도 가족과 지인이 캄보디아에 감금된 것으로 의심된다는 신고가 잇따라 접수됐다.

부산경찰청은 이달 초 50대 남성과 20대 남성에 대한 납치 의심 신고가 접수돼 이들의 소재를 확인하고 있다고 14일 밝혔다.

50대 남성은 지난 5월 초 구직을 위해 출국한 뒤 보름여 만에 가족과 연락이 끊긴 것으로 알려졌다. 그는 이달 초 가족에게 전화를 걸어 “캄보디아의 한 건물에 감금돼 있다”며 구조를 요청했다.

경찰은 그가 지난 5월 출국해 베트남으로 입국한 기록을 확인했으며, 이후 캄보디아로 넘어갔는지 등 행적을 추적하고 있다.

20대 남성은 지난 7월 출국했으며, 최근 SNS를 통해 “캄보디아에 납치되어 있다”고 지인에게 연락해 경찰 신고가 이뤄졌다.

그 역시 출입국 기록상 확인되는 목적지는 베트남이었다. 베트남과 접경해 있는 캄보디아 바벳 일대는 로맨스스캠, 비상장주식, 해외선물, 공무원 사칭 보이스피싱 등 중국인 주도의 범죄 단체들이 많이 포진하고 있는 것으로 알려졌다. 이들의 범죄 단지나 감금시설을 일컫는 이른바 ‘웬치’에서는 고문과 폭행으로 사람이 죽어 나간다는 증언도 나오고 있다.

인천경찰청에도 지난해부터 최근까지 캄보디아로 출국한 자녀와 연락이 닿지 않는다는 신고 4건이 접수됐다. 지난해 1건, 올해 3건이다.

실종자 중 20대는 지난 5월 돈을 벌기 위해 캄보디아로 출국했다가 며칠 뒤 연락이 끊겼다. 경찰은 A 씨 가족으로부터 신고를 받은 뒤 외교부에 소재 확인을 요청했다.

실종자 4명이 현지에서 감금됐거나, 이들의 가족이 금품을 요구받은 정황은 아직 없는 것으로 파악됐다.